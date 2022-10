Uživa na jesenskom suncu: Anja Šovagović i dalje u badiću

Iako smo zakoračili u listopad, i kiša pada na sve strane, glumica Anja Šovagović Despot (59) naišla je na malo sunčevih zraka i iskoristila ih najbolje kako zna.

- U podne na Mutniku - kaže glumica, koja je uskočila u crni badić na Braču. Naravno, bez svog zaštitnog znaka, crnih naočala, ne ide nigdje, a kosu je jednostavno podigla u punđu.

Stan u centru Zagreba izgubili su u potresu, a ljeta tradicionalno provode u vikendici na Braču.

Glumica je u braku s kolegom Draganom Despotom 35 godina, a kaže da jedina tajna njihovog dugog braka to što se vole, a otkrila je i kako ju je suprug iznenadio nakon toliko godina braka.

- Najnovije me osvojio s time da nije pristao na trgovački odnos s kućom u kojoj je proveo 40 godina. I to u ovoj situaciji kada smo zbog potresa ostali bez stana. Svatko bi na njegovom mjestu uzeo honorar kojime bismo platili parket, pločice i adaptaciju, no njemu su bitniji status, dostojanstvo i princip. Ne bori se on ovdje samo za sebe, već protiv situacije koja je poražavajuća za sve nas koji činimo hrvatsku kulturu - ispričala je.

