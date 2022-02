Glumica Anja Šovagović-Despot (58), nakon potresa u kojem je stradalo njeno matično kazalište 'Gavella' neko vrijeme nije mogla baviti se glumom, a sada je otkrila i nedaću koja se dogodila u karijeri njenog supruga.

Ispričala je da njenom suprugu Draganu Despotu (65), nacionalnom prvaku drame Hrvatskog narodnog kazališta, nije produljen radni staž i odlukom ministrice kulture poslan je u mirovinu, piše Večernji.hr.

- Izjavu koju je ministrica kulture dala o tome kako Despot, kao nacionalni prvak, ugrožava angažiranje mladih glumaca može dati samo notorna neznalica koja ne razumije posao u resoru na čijem je čelu. Obrazloženje da Nacionalni prvak oduzima mjesto mlađem umjetniku ne samo da nije točno, nego nema blage veze s logikom - navodi glumica.

Šovagović-Despot smatra da se njen suprug našao žrtva usred loših odnosa Ministarstva kulture i uprave Hrvatskog narodnog kazališta.

- Imao je peh da se našao u takvoj situaciji s takvim ministarstvom i takvom upravom. Da sam ja intendantica, namjerno bih potpisala ugovor sa svojim prvakom koji mi nosi repertoar jer za to imam zakonsko pravo, bez obzira na ministričin veto. Na žalost, uprava se boji za neke svoje buduće mandate i angažmane. U ovoj situaciji, svi su se izblamirali - tvrdi glumica.

Anja i Dragan su u braku već 35 godina, a kaže da jedina tajna njihovog dugog braka to što se vole, a otkrila je i kako ju je suprug iznenadio nakon toliko godina braka.

- Najnovije me osvojio s time da nije pristao na trgovački odnos s kućom u kojoj je proveo 40 godina. I to u ovoj situaciji kada smo zbog potresa ostali bez stana. Svatko bi na njegovom mjestu uzeo honorar kojime bismo platili parket, pločice i adaptaciju, no njemu su bitniji status, dostojanstvo i princip. Ne bori se on ovdje samo za sebe, već protiv situacije koja je poražavajuća za sve nas koji činimo hrvatsku kulturu - ispričala je.

S obzirom na to da neko vrijeme nije mogla glumiti javila se na natječaj za glavnu ravnateljicu Hrvatske radiotelevizije, a obitelji se preselila kod svoje majke jer je njen dom stradao u potresu.