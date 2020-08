Uživa u Dubrovniku: Lokasova cura mami poglede u tangama

Sezonu je Jelena započela u Splitu, zatim je otišla u Trogir pa do otoka Čiova, a sada je u Dubrovniku. 'Opalila' je fotografiju u crvenom kupaćem kostimu i privukla pažnju svojim atributima

<p>Bivša Miss turizma <strong>Jelena Katarina Kapa</strong> (26) i i djevojka voditelja te producenta <strong>Joška Lokasa </strong>(47) već je neko vrijeme na Jadranu. Vruće ljetne dane koristi za odmor i sunčanje na plaži, a fotografijama na Instagramu pokazala je preplanuli ten.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nives i Ivana u badićima</strong></p><p>Sezonu je Jelena započela u Splitu, zatim je otišla u Trogir pa do otoka Čiova, a sada je u Dubrovniku. 'Opalila' je fotografiju u crvenom kupaćem kostimu dok leži na plaži uz more. Potom se snimila kako je zaplivala, a pažnju su privukli njezini atributi.</p><p>- Ovo je raj na zemlji - napisali su joj njezini pratitelji, a drugi su joj pohvalili izgled. Među njima se našla i naša strastvena navijačica <strong>Ivana Knoll </strong>(27).</p><p>Jelena često 'plijeni pažnju golišavim i provokativnim izdanjima. Takva je situacija bila na reviji <strong>Snježane Mehun </strong>(49) u Splitu prije nešto više od mjesec dana. Lokasova djevojka prošetala je u crno-bijelom badiću, a svojim atraktivnim izdanjem izazvala je oduševljenje svih prisutnih pa su joj i zapljeskali. 'Nabacila' je crveni ruž i bila je vidno raspoložena.</p><p>Prošle je godine diplomirala na privatnom zagrebačkom fakultetu Odnose s javnošću u sportu. Godišnja školarina košta više od 30 tisuća kuna, a priznaje kako joj je najveća podrška u uspjehu upravo Joško.</p><p>Za <a href="https://story.hr/Celebrity/a124231/Jelena-Katarina-Kapa-o-braku-s-Joskom-Lokasom-i-planovima-za-buducnost.html" target="_blank">Story</a> je jednom prilikom otkrila kako je nije pustio na miru dok sve na fakultetu nije privela kraju. No objasnila je kako joj sljedeći korak u životu nije udaja za voditelja.</p><p>- Sljedeći korak je biti bolja osoba svakog novog dana koja će izgrađivati životni put i težiti ciljevima. Joško i ja smo pet godina zajedno i jedini plan nam je da se volimo, zajednički život je ionako već godinama na istoj adresi - rekla je Jelena i time dala do znanja da joj je bitnije da su zajedno. U vezi su od 2016.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>