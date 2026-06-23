EKSKLUZIVNO Grdović stigao u Toronto, za 24sata kaže: Ma idu 'vatreni' do četvrtfinala SP-a!

Pjevač Mladen Grdović jedan je od najvjernijih navijača naših vatrenih. S našim Tomislavom Gabelićem u Torontu je pričao o uspjehu naših nogometaša. Glazbenik je otkrio kako je imao problema s avionima, ali je ipak uspio stići do utakmice.

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- Ja sam znao da ćemo stić - komentirao je Grdović pa dodao kako je nekoliko puta presjedao jer su kasili avioni.

Glazbenik je pozitivan te je istaknuo kako vjeruje u našu reprezentaciju.

SP 2026 Toronto: Mladen Grdović u veseloj atmosferi spreman je za utakmicu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Očekujem jako dobar rezultat - rekao je pa dodao kako smatra da će Hrvatska sigurno doći do četvrtfinala.

SP 2026 Toronto: Mladen Grdović u veseloj atmosferi spreman je za utakmicu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

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