Glazbenik je stigao na utakmicu Hrvatske i Paname u Toronto. Stigao je i poslao poruku izborniku Daliću i igračima…
VATRENI NAVIJAČ
EKSKLUZIVNO Grdović stigao u Toronto, za 24sata kaže: Ma idu 'vatreni' do četvrtfinala SP-a!
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Pjevač Mladen Grdović jedan je od najvjernijih navijača naših vatrenih. S našim Tomislavom Gabelićem u Torontu je pričao o uspjehu naših nogometaša. Glazbenik je otkrio kako je imao problema s avionima, ali je ipak uspio stići do utakmice.
Pogledajte video:
- Ja sam znao da ćemo stić - komentirao je Grdović pa dodao kako je nekoliko puta presjedao jer su kasili avioni.
Glazbenik je pozitivan te je istaknuo kako vjeruje u našu reprezentaciju.
- Očekujem jako dobar rezultat - rekao je pa dodao kako smatra da će Hrvatska sigurno doći do četvrtfinala.
Izjavio je kako je Dalić odličan izbornik, a obratio se i svom prijatelju, Luki Modriću pa mu uz smijeh poručio: 'Manje na gol'.
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