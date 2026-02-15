Kako glasati u finalu Dore? O tome tko ide na Eurosong sada odlučuje i publika, ali i žiri...

Za razliku od polufinala, u finalu o tome tko će pobijediti odlučuju i publika, ali i stručni žiri. Bodove će dodijeliti ukupno osam žirija, među njima su četiri domaća i četiri strana žirija...
Večeras će se saznati tko će na Eurosongu u Austriji u svibnju predstavljati Hrvatsku! U finalu su nastupili Lima Len, Ananda, Ema Bubić, Noelle, Alen Đuras, Cold Snap, ToMa, LELEK, Ritam Noir, Irma, Lana Mandarić, Stela Rade, Devin, Marko Kutlić, Sergej i Lara Demarin.
Kao i u polufinalima Dore, i ovoga puta gledatelji mogu glasati putem televotinga (SMS porukama i pozivima).
Što je drugačije?
Za razliku od polufinala, gdje je glavnu riječ imala publika, u finalu će pobjednika odlučiti kombinacija glasova gledatelja i stručnih ocjenjivačkih sudova u omjeru 50:50. Bodove će dodijeliti ukupno osam žirija.
Četiri domaća žirija smještena su u HRT-ovim centrima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, a njima će se pridružiti i četiri međunarodna žirija iz San Marina, Ujedinjenog Kraljevstva, Norveške i Luksemburga.
Svaki žiri sastavljen je od tri glazbena profesionalca, poput producenata, skladatelja i glazbenih kritičara, čime se osigurava stručna procjena pjesama, javili su s HRT-a.
