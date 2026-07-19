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NOVINARKA I VODITELJICA

Znaš li tko sam? Okrunili su je za Kraljicu Dalmacije, a sada je hrvatska Diletta Leotta

Piše Zrinka Medak Radić,
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Znaš li tko sam? Okrunili su je za Kraljicu Dalmacije, a sada je hrvatska Diletta Leotta
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Foto: Instagramž
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Ljubila je "vatrenog" Marka Livaju i tenisača Bornu Ćorića, a od malena je znala što želi biti kad odraste, iako je nitko nije ozbiljno shvatio

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Davno sam se zamislila u ovom poslu, još tijekom Europskog prvenstva u Portugalu 2004. Bila sam curica i vrtio se nogomet po cijeli dan na TV-u, svima sam govorila da ću to raditi kad narastem, no nisu me ozbiljno shvatili. Možda je na kraju to i bila najveća motivacija, rekla je Valentina Miletić za Večernji list.

Voditeljica i sportska novinarka rođena je 1993. u Splitu i odmalena ju je zanimao sport. Počela se baviti kickboxingom i 2009. osvojila je titulu juniorske državne prvakinje u disciplini "full contact". Osim sportom, bavila se i modelingom, pa je 2011. osvojila titulu Kraljice Dalmacije.

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Foto: Instagramž

Kad je došlo vrijeme za fakultet, prvo je upisala pravo, no kasnije se odlučila za komunikologiju, gdje je i diplomirala novinarstvo. Prve korake u struci napravila je na radiopostajama, dok nije počela raditi na MAXSportu i usput rušila predrasude da ženama tu nije mjesto.

Foto: Instagram

Osim nogometa, Valentina prati i MMA, a tijekom prvenstva došla je kao novinarsko pojačanje u HRT-ovu emisiju "Americana". Često je nazivaju hrvatskom Dilettom Leottom, najpoznatijom novinarkom u svijetu nogometa, no ističe da joj takve usporedbe ne gode. Ljubila je "vatrenog" Marka Livaju i tenisača Bornu Ćorića.

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Foto: Instagram
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