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LIJEPA VODITELJICA

Valentina Miletić osvaja srca gledatelja i znanjem i stilom...

Piše Davor Lugarić, Dora Pek,
Čitanje članka: 3 min
Valentina Miletić osvaja srca gledatelja i znanjem i stilom...
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Foto: Instagramž
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Sportska novinarka iz emisije u emisiju oduševljava u kreacijama domaćih brendova, poput Cataleye Martine Ješe i LEXALEXA Aleksandra Šekuljice

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Na nepravdu se, nažalost, Valentina Miletić naviknula. Probijala se teško u sportskom novinarstvu, ali bila je uporna i uspjela. Gledamo je tijekom Svjetskog prvenstva u emisiji “Americana”, oduševila je znanjem, ali i outfitom.

Kad sam ja počinjala, govorili su mi: 'Daj, o čemu maštaš? Nađi si nekakav realan posao, nešto što je moguće dostići'. Jer je izgledalo tako da imaš jednu ženu u Hrvatskoj koja to radi i baš ćeš ti sad biti druga. Nasreću, kao dijete sam već bila jaka u glavi i karakterno malo tvrdoglava, otkrila nam je nedavno u velikom razgovoru.

Foto: instagram

Sjajno je pripremljena za svaku emisiju, neki prigovaraju što joj ponekad ne dopuštaju doći do riječi. Uz stručnu sferu, u kojoj se neprijeporno dokazala, sad je zasjala i u stilskoj sferi. Na stranu neprimjereni komentari kolega u studiju, odjevne su joj kombinacije sjajne. Posebno se izdvojila plava haljina domaćeg brenda Cataleya, koja je nakon pobjede Hrvatske nad Ganom postala jedna od glavnih tema u studiju. Dok su analizirali utakmicu, Tomislav Ivković iznenadio je voditeljicu komplimentom.

- Najbolja utakmica, najpametnija igra, u pravo vrijeme su pokazali da je karakter došao na naplatu, iznad svega. Da je Goethe bio u pravu kad je rekao da se talent razvija u miru, a karakter u oluji. Danas je bila oluja, ali smo je priveli kraju, pobijedili smo i oluju. I došli smo čak na nivo haljine Valentine, koja je bez konkurencije najljepša 17. dan tek! Ne znam što je čekala - rekao je.

Foto: instagram

Miletić se nasmijala, zahvalila na komplimentu i priznala da takvu opasku nije očekivala, nakon čega je pokušala razgovor vratiti na nogomet.

- Prebacit ću se natrag na ovo o čemu smo pričali - rekla je. No ni Robert Matteoni nije odolio.

- Haljina prekrasna - rekao je, a zatim se kratko osvrnuo na utakmicu. Nakon toga Marko Šapit upitao je Vedrana Ješea ima li i on što reći o haljini.

- Ne znam smijem li pričati ili ne - odgovorio mu je Ješe aludirajući na to da je riječ o kreaciji brenda njegove supruge Martine Ješe, vlasnice Cataleye.

Zablistala je Valentina i u dojmljivoj ljubičastoj mini haljini domaćeg brenda LEXALEX, iza kojeg stoji dizajner Aleksandar Šekuljica. Asimetrični model s jednim dugim rukavom i otkrivenim ramenom upotpunila je srebrnim sandalama i raspuštenom valovitom kosom. Šekuljica nam je potvrdio da će se Miletić u jednoj od njegovih kreacija ponovno pojaviti i u petak, kad Hrvatska igra protiv Portugala.

Foto: instagram

- Vidjet ćete u petak o kakvoj je kombinaciji riječ, a s Valentinom ću se tek sutra vidjeti na HRT-u. Dosad su po kreacije dolazili stilisti s HRT-a. Oni bi ih izabrali te ih joj odnijeli - rekao nam je Šekuljica.

U jednoj od prethodnih emisija nosila je i u usku bijelu haljinu brenda Cataleya, koju je upotpunila zlatnim sandalama na visoku petu.

- Dvadeseta 'Americana' je iza nas. Samo neka nas isprate rezultati naših i odradit će se bez problema i preostalih dvadeset - poručila je voditeljica.

Foto: instagram

Valentina je posljednjih tjedana više puta birala kreacije ovog hrvatskog brenda, a isti je model, Alina, nedavno odjenula i vlasnica brenda Cataleya na proslavi 100. rođendana HRT-a. Martina i Vedran Jaše već su dobili nadimak “dalmatinski Beckhamovi”. Vedran je nogometaš kojeg su zbog osebujnih frizura i tetovaža već na početku karijere uspoređivali sa slavnim Davidom, a kad je Martina počela dizajnirati svoje ženstvene haljine, usporedba s ikonom stila Victorijom nije se mogla izbjeći. No Vedran i Martina, kako su istaknuli prije s velikim zadovoljstvom, prije svega su roditelji Tiari i Itaiju, a potom sve drugo, pa i dizajneri ženske i muške odjeće, čiji se odjevni brend u samo nekoliko godina etablirao na domaćoj modnoj sceni kao must have među celebrityjima. 

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