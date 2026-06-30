Valentina Miletić pohvalila odijela kolega u studiju: 'Ne znam što ste čekali do sada...'

Večeras je na Drugom programu HRT-a na rasporedu još jedna Americana, a današnja emisija počela je pomalo neobičajno. Naime, nakon predstavljanja gostiju Tomislava Ivkovića, Darka Jozinovića te Maria Tokića, voditeljica Valentina Miletić pohvalila je njihov stajling.

"Ja moram primijetiti jednu stvar za početak. Imate baš lijepa odijela danas, ne znam što ste čekali ovaj 20. dan emisije da se ovako sredite", rekla je Valentina iznenađenim kolegama u studiju.

"Hvala lijepo", odgovorili su joj gotovo u glas, pomalo iznenađeno.

Foto: HRTi/Screenshot

Zatim se obratio i Marko Šapit, koji je prokomentirao i samu Valentinu.

"A ja ću primijetiti, iako to postaje opasno, da imaš jako lijepu haljinu", našalio se te upitao kolegicu smetaju li joj komentari na račun izgleda.

"Hvala ti Marko", prvo je rekla Valentina.

"Nemamo problem s komentarima. Ja iskreno ne znam niti jednu ženu koja bi se naljutila na nekakav kompliment, pa nisam ni ja jedna od tih", objasnila je lijepa voditeljica.

"Mi se ovdje zabavljamo i jako uživamo u društvu, i vi se zabavljajte s nama", rekao je zatim Šapit i nastavio s emisijom.

Foto: HRTi/Screenshot

Podsjetimo, nakon pobjede Hrvatske protiv Gane, Tomislav Ivković je prokomentirao plavu haljinu koju je Valentina tada imala ne sebi.

- Najbolja utakmica, najpametnija igra, u pravo vrijeme su pokazali da je karakter došao na naplatu, iznad svega. Da je Goethe bio u pravu kad je rekao da se talent razvija u miru, a karakter u oluji. Danas je bila oluja, ali smo je priveli kraju, pobijedili smo i oluju. I došli smo na čak na nivo haljine Valentine koja je bez konkurencije najljepša 17. dan tek! Ne znam što je čekala.

Foto: HRT

Valentina je tada pokušala promijeniti temu:

- Tomo, hvala na komplimentu. Nisam ovo baš očekivala. Ja ću se lagano prebaciti natrag na ovo što smo pričali. Robi, promijenimo temu...