Teški sam perfekcionist, ali ništa me nije moglo pripremiti za situaciju s Gattusom i Jeličićem. Za SP se pripremam i uz bazen izvlačeći bilješke o Haitiju. Godinu dana nikom nisam rekla da ću raditi emisiju na HTV-u
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Valentina Miletić za 24sata o TV karijeri i predrasudama koje je rušila: 'U meni se probudio inat'
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Počela je kao sportašica, trenirajući gimnastiku i kickboks, bila je i juniorska državna prvakinja u tom sportu. Uz diplomu na studiju novinarstva i, nakon radijskih angažmana, u proteklih pet godina Splićanka Valentina Miletić (35) probila se u televizijski eter i postala prepoznatljivo lice HNL-a. Posljednjih godina uređuje i vodi emisije na MAXSportu, trudom i znanjem zavrijedila je da je pljeskom pozdravljaju i Boysi i Torcida. Sad je, pak, čeka, debi na javnoj televiziji, kao suvoditeljica Marku Šapitu u HTV-ovoj emisiji Americana posvećenoj nogometnom ludilu, Svjetskom prvenstvu.
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