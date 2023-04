Valentina oplela po Vatroslavu: 'Govorio je da sam glupa i da ne vrijedim, skupo će ga koštati...'

Valentina Tijan, bivša kandidatkinja devete sezone showa 'Ljubav je na selu' trenutačno vodi borbu sa suprugom Vatroslavom zbog razvoda braka.

Oboje su potvrdili da se razvode, a Vatroslav tvrdi kako Valentina još nije iselila iz njegove kuće, te da joj ne želi dati samostalno skrbništvo.

- Ne dam joj samostalno skrbništvo. Nema gdje već godinu i pol, čekam da se odseli. Želi luksuz, a nema niti za garsonijeru - rekao je Vatroslav za Večernji list.

Na to se Valentina oglasila na društvenoj mreži, misleći na bivšeg supruga.

- Trenutno moja pjesma. Smijem se zbog njih dvoje, a najrađe bi otišla tamo i ugušila ga u onom moru. 'Muškarac' koji ne prestaje vrijeđati i ponižavati ženu koja mu je rodila dvoje djece - napisala je Valentina na Instagram Storyju, a u pozadini je odzvanjala pjesma 'Smijem se, a plače mi se'. Podijelila je i fotografije na kojima uživa s djecom u igraonici.

Valentina se nije ustručavala suzdržati od teških riječi koje je uputila Vatroslavu.

- Čisto da zna ovako javno da će ga ta izjava skupo koštati. Previše sam tolerirala sva njegova s*anja, javna piskaranja protiv mene i sl. Više je dosta! Otišao je u Ražanac, tamo se očito opustio, mater mu je napunila glavu, a u trenutna zvanja umjesto da radi masline kako je rekao, bio je na šanku u birtiji u kojoj je prije provodio vrijeme dok ja nisam došla. Sa standardnim pijancima za šankom, vjerojatno su ga oni tu ohrabrili pa je to lijepo sročio. Ja sada javno kažem da je ovo zadnje da je mene uzeo u usta, pogotovo u ovom kontekstu! - napisala je Valentina te nastavila:

- Da mi ovo kaže čovjek kojem sam rodila dvoje djece u četiri godine i bila uz djecu stalno... Nije mi nikad bio problem raditi, ali nisam vidjela izbor da radim dok sam stalno s djecom. Niti jednom nije rekao odi ti raditi, a ja ću biti doma s djecom. Sama sam bila u novom gradu, novom stanu sa djetetom od dvije godine i drugim od dva mjeseca, dok je on tražio zemljišta. Onda on meni govori što ti nemaš svoje pare i što ne radiš. Što ti nisi osigurao djeci vrtić ako ih nisi mogao čuvati pa onda rekao idi radi - izjasnila se Valentina na društvenoj mreži.

- To mi se usuđuje reći čovjek od 46 godina koji je većinu toga što je imao dobio obiteljski, čovjek koji ne želi raditi a ima dvoje djece, čovjek koji stalno pljuje po državi jer mu nešto nije dala ili omogućila, čovjek koji se sada opet pokorava majci da bi mu dala komad zemlje ili kuću da on i dalje ne bi morao ništa raditi nego da bi bio osiguran. Onda se takav čovjek nađe pametan dati izjavu za ženu s kojom ima dvoje djece. Koja je tu djecu rodila, trudila se oko njih koliko god može, čisti i održava kuću. Pojeo je više ručkova i večera od te žene, on koji leži u kući, nego neki muškarci koji su cijeli dan na poslu i rade. Kad je bilo šta rekao da mu pomognem bila sam tu, ni jednom nisam čula bravo, hvala ti i sl. Nego uvijek glupa si, kriva si, ti ništa ne znaš, ti ništa ne vrijediš, samo čuvaš djecu, tvoja jedina vrijednost je što si rodila i još mali milijun uvreda - zaključila je Valentina.

