Valentina podnijela papire za rastavu: 'Kupila sam Mercedes, a Vatroslava sam blokirala'

Njemu nitko i ništa ne paše. Svi su loši, a on je najbolji, rekla nam je Valentina Kordić Tijan (30) o Vatroslavu Tijanu (45), kojega je upoznala 2018. u reality showu 'Ljubav je na selu'. On često na društvenim mrežama zna komentirati kako je supruga rastrošna i upozorava pratitelje da ne ulaze u brak. Odnos između Valentine i Vatroslava već dvije godine nije najbolji, a sad su u procesu rastave.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL/

- On ima svakakvih komentara. On bi htio ženu koja nije rastrošna, ali takvih je u današnje vrijeme jako malo. Na to što on piše nitko se pametan ne bi trebao obazirati - priča nam Valentina pa dodaje:

- Ne zna kako se živi, ne zna koliko djeca općenito troše i koliko je potrebno za jedan normalan život. I da svaka žena troši, malo je onih koje će raditi i držati novac na hrpi.

Foto: Privatni album

Iako već dvije godine ne funkcioniraju kao partneri, žive zajedno zbog kćeri i sina.

- Još živimo na istoj adresi jer trenutačno nema stanova ondje gdje su djeca dobila vrtić i ne mogu ništa pronaći kako bismo se mogli odseliti. Nadam se da ćemo uspjeti naći tu neki stan jer bi zbog djece i njihova vrtića to trenutačno bilo najbolje, nego da se sad selimo iz Istre, kad su napokon dobili vrtić i lijepo se prilagodili - pojašnjava Valentina i dodaje kako nemaju odnose već neko vrijeme.

Foto: Privatni album

- Riješili smo dio na socijalnom i taj dogovor oko djece. Ja tražim samostalnu roditeljsku skrb i zbog toga rastava traje dulje jer me stalno pogrešno upućuju i uvijek mi fali nešto od dokumentacije - govori. Iskreno nam kaže kako se već tri godine nada da će se njezin suprug promijeniti, ali pomaka nema.

- S 40 godina je dobio ženu i djecu, a to je bilo sve ono što je navodno po svojoj priči tražio i želio. Umjesto da to čuva i cijeni, on se svega toga odrekao tako lako. Ni jednom nije pokušao nešto promijeniti - ističe.

'Da je barem pokušao zbog djece', zavapila je Valentina, koja je krajem prošle godine podnijela zahtjev za rastavu. Dugo je to odgađala i nije čak o tome ni razmišljala, ali kad je shvatila da Vatroslav jednostavno nije zainteresiran za njihov odnos i već je dvije godine zove bivšom ženom, odlučila je sve okončati.

Foto: Privatni album

Kad je predala papire, sin Vito još nije "upao" u vrtić pa je Valentina razmišljala o selidbi kraj Splita, da bude što bliže svojima, koji su u Hercegovini. Želi samostalnu roditeljsku skrb jer želi sama donositi odluke oko djece. Smatra da otac djece nije angažiran oko njih i da ona ionako sve radi sama.

- Planirala sam da se preselimo negdje oko Splita. S obzirom na to da su oboje sad dobili vrtić, nisam planirala seliti se, i to prvenstveno zbog njih, a i meni je lakše sad tu kad su se privikli na vrtić. Ja mogu raditi i oni kad treba mogu kod njega na čuvanje dok ja radim - pojašnjava Valentina plan.

Foto: Instagram

Brak nije uspio jer, kaže Kordić Tijan, muž bi joj uvijek govorio da se ona treba mijenjati i da će sve biti dobro ako bude radila ono što njemu odgovara.

- Već nekoliko mjeseci mi je blokiran na mrežama pa ni ne vidim više što piše i iskreno sam se odmorila otkad to ne gledam - iskreno će Valentina, koja se nedavno pohvalila novim Mercedesom.

- Nissana sam prodala Vatroslavu jer njemu trenutačno treba auto, tako da ga je on uzeo sebi, a ja sam sebi kupila Mercedes - rekla je za kraj.

Foto: Privatni album

