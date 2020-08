Valentina Tijan hvali Srećka: 'Blago Antoniji, ne bi moj meni tako kupio auto dok ne rodim'

Srećko svoju 'zlatnu' djevojku voli obasipati znakovima pažnje. Kupio joj je Audi Q5, a mnogi su pisali kako je ovo jako romantična gesta. Javila se i bivša natjecateljica 'Ljubavi na selu'

<p><strong>Antonija Beščec</strong> (29) i <strong>Srećko Ponjavić</strong> (34) upoznali su se u 11. međunarodnoj sezoni showa 'Ljubav je na selu'. Ubrzo je farmer iz Kanade shvatio kako je upravo Antonija s otoka Vira njegova 'zlatna' djevojka pa njihovoj ljubavi nisu na put stali niti kilometri. Beščec se preselila kod Srećka u Lethbridge u Kanadu. Njezin odabranik često je obasipa darovima, a sada je 'pao' još jedan. Kupio joj je Audi Q5.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Oženio se Dušan iz 'Ljubavi na selu'</strong></p><p>Antonija se poklonom pohvalila na društvenim mrežama, a pratitelji su joj pisali kako je to doista romantična gesta. Između ostalih, oglasila se <strong>Valentina Tijan</strong> (26), koja je sudjelovala u devetoj sezoni 'Ljubavi na selu'. U showu je pronašla srodnu tušu, <strong>Vatroslava Tijana</strong> (41), s kojim se naposljetku oženila. Srećkov poklon Antoniji komentirala je na Instagramu.</p><p>- Ja se nisam ovoliko hvalila. Svaka čast Srećku, kupio joj je auto, a nije mu ni žena. Ne bi ovaj moj meni kupio dok ne rodim. I još ga nije napisao na mene, nego na sebe. U Srećka nema Qashqai, samo Audi, BMW i Mercedes - napisala je Valentina uz fotografije koje je Antonija podijelila na Facebooku pa dodala:</p><p>- Pitam se hoće li Antonija morati potpisati predbračni ugovor ili kao ja bračni, ako se rastanu da ništa ne uzima. </p><p>Tijan je pohvalila Srećka i uz to napomenula kako njezin suprug Vatroslav vjerojatno ne bi tako postupio, već se ona prvo morala udati za njega i roditi mu dijete. Kod Antonije i Srećka nije takva situacija, no oni svakako imaju daljnje planove.</p><p>Par se zaručio u četvrtom mjesecu, a nedavno su proslavili zaruke. Nisu mogli ranije zbog pandemije korona virusa. Planiraju kako će vjenčanje biti sljedeće godine.</p><p>- Svadba će biti 2021. godine, a kada, ovisi o koroni - rekla je Beščec za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3862512/antonija-i-srecko-proslavili-zaruke-u-bojama-hrvatske-i-ljubav-je-na-selu-otkrili-su-nam-i-kada-ce-svadba/" target="_blank">RTL</a>. </p><p> </p><p> </p><p> </p>