'Valjda ću izdržati trudnoću, ovo mi je okruženje previše stresno'

Meni je odavno želja otići iz Ražanca i napokon sam jako blizu da mi se ta želja i ostvari. Kuća je već dugo na prodaju i brzo bi se to moglo i realizirati, nadam se da ćemo do Božića sve riješiti i prijeći u grad u stan

<p>Par koji se zaljubio u showu 'Ljubav je na selu', <strong>Valentina</strong> i <strong>Vatroslav Tijan</strong>, obznanili su na društvenim mrežama kako im stiže pojačanje u obitelji. Nakon što su u veljači 2019. dobili kćer <strong>Viktoriju</strong>, pohvalili su se da im stiže još jedna beba. Valentina je trudna nešto više od dva mjeseca, a u intervjuu za 24sata ispričala je sve o blaženom stanju, ali i o planovima za budućnost.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Valentinu i Vatroslava 'pokrali' na svadbi</strong></p><p>- Drugo dijete smo i planirali i nismo. Suprug je odavno htio još jedno dijete, a ja kad sam rodila Viktoriju sam mislila da to ipak neće biti odmah, ali me prevarilo i kao i s njom došlo iz prve - govori nam Valentina. Mezimica Viktorija tako će postati starija sestra, ali još je premala da bi shvatila da uskoro dobiva pojačanje. </p><p>- Trenutačno je u svom svijetu. Ona još ništa ne razumije i ne kuži, sad je u onoj fazi da je nitko ne može zaustaviti, samo ide po svome, sve istražuje i odmah je nered ako nešto nije po njezinom. Ona će vjerojatno nešto početi shvaćati tek kad se rodi beba jer će biti malo starija - pojašnjava. Suprug je bio presretan kad je čuo vijesti o trudnoći, ali nije joj isprva vjerovao.</p><p>- Rekao mi je: 'Ma to si ti nešto namjestila' (haha). To mu je oduvijek bila želja i on uvijek priča kako smo na ovom svijetu da bismo stvarali život - kaže. Iako je još prerano da bi znali spol, roditelji već priželjkuju određeni spol. Doduše, tu se preferencije razlikuju. </p><p>- Htjela bih još jednu curicu da mi Viki ima sestricu koju sam ja uvijek htjela, a nisam imala. S druge strane, Vatroslav kaže da sad imamo curicu pa da bi on više volio dečka. Dobro će mu doći pomoć u polju... Ali slažemo se da nam je najvažnije da je živo i zdravo - tvrdi.</p><p>Obitelj živi u Ražancu nedaleko Zadra, ali Valentina se ondje baš nije pronašla i često je na društvenim mrežama komentirala kako bi voljela živjeti negdje drugdje. S obzirom da su stavili i kuću na prodaju i planiraju odseliti, upitali smo je hoće li selidbu zbog trudnoće odgoditi ili ubrzati pa da drugo dijete dođe u novo okruženje.</p><p>- Meni je odavno želja otići iz Ražanca i sad napokon sam jako blizu da mi se ta želja i ostvari. Kuća je odavno na prodaju i brzo bi se to moglo i realizirati, iskreno se nadam da ćemo do Božića sve riješiti i prijeći u grad u stan da mi bebica bude u novom i mirnijem okruženju. Nadam se da ću uspjeti izdržati cijelu trudnoću u ovom ovdje okruženju koje je za mene previše stresno... Nova kuća nam ne može biti gotova dok se beba ne rodi jer je to premalo vremena, a i još nismo točno odlučili što želimo, jer će kuća biti za nas i kuća za iznajmljivanje, ovaj put posebno da mi i naša djeca imamo svoj mir - rekla nam je Valentina za kraj.</p><p> </p>