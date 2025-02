Vanja je prekinula Šimin spoj s Polinom, gledatelji: Nepristojno

Počela je četvrta sezona 'Gospodina Savršenog', snimana na Rodosu u Grčkoj na Rodosu! Prvi put u showu u Hrvatskoj sudjelovat će dva Gospodina Savršena, a prvo se predstavio Šime Elez.

Šime je bez puno razmišljanja odabrao Anu za prvi solo spoj. Ružu su dobile ona, Nina i Vanja.

- Ovo je prvi 'Gospodin Savršeni' da ne gleda one plastične cure. Sve cure koje je prve pozvao na dejt, su skroz prirodne i jednostavne. Svaka čast, Šime - komentirala je jedna gledateljica.

Foto: RTL

Polina je imala spoj sa Šimom, no Vanja ih je prekinula jer se 'odužio'.

- Nepristojno - komentirala je jedna gledateljica Vanjin potez.

Foto: RTL

'Svaka cura zaslužuje jednaku priliku za upoznavanje, ljubav ne bira gdje će se dogoditi i mislim da ću se bez problema prilagoditi svemu što dolazi. Fokus je na sretnom kraju', rekao je Šime na početku showa.

Kad je Šime otišao sjesti za stol, Polina i neke druge djevojke odmah su krenule za njim. Željele su znati što je u horoskopu i kad su čule da je Vaga, Bojana je rekla da je to najgori znak i da su Vage škrte. To se nije svidjelo Sari, no Bojana tvrdi da uvijek kaže što misli. Šime se nije želio prepirati oko horoskopa.

- Želi skrenuti pažnju na sebe, ali je u negativnom smislu skrenula - bila je mišljenja jedna od gledateljica.