Vanna o unučici Mariji: To malo sada trčkara i govori mi 'baka'

Ali ne dam nikom, da ti stvari dira. Tu u našoj sobi, našoj sobi od sjećanja, stihovi su nove pjesme, 'Bora na licu' poznate pjevačice Vanne (54). Nova pjesma donosi njezin najosobniji izraz tuge, prihvaćanja i sjećanja.

- Nije moja namjera bila da jako rastužujem ljude, ali s dostojanstvom priča o tome da kad ti netko fali se protiv toga zapravo ne trebaš boriti, to je tako, s tim živiš i možemo samo reći, da kad dođe taj val tuge da se čovjek stisne, pritaji i idemo dalje - rekla je pjevačica za InMagazin.

Upravo taj miks stvari koji čine život prikazuje i izložba fotografija posvećena njezinu ocu, arhitektu Bolti Raniloviću. Svaka fotografija priča svoju priču, a na jednoj od njih i sama Vanna vraća se u djetinjstvo, u Koprivnicu, kada su joj bore bile daleki pojam, a zrele godine nedostižan svijet.

Foto: Dario Njavro/HRT

- Ta borba protiv bora je borba protiv jedinog što je realno, to je proces da život teče i da prolazi i da ne nosi samo bore na licu nego i radost, puninu života, sadržaj kojeg je sve više i više - dodaje Vanna.

Njezin svijet prije dvije godine obogatila je unučica Marija.

- Fantazija je vidjeti nešto tako malo što je proizveo netko tko je do nedavno bio isto mali. Za mene je to nedavno, a sad to malo trčkara oko tebe i govori ti baka. To je genijalno. Nije da kontriram mladim roditeljima, poštujem, svugdje se trendovi mijenjaju, danas moramo poštivati nešto drugo. Dok je zdravlja, veselje je maksimalno - objašnjava.

Pjevačica voli i putovati i upoznavati različite kulture, a nedavno je posjetila Abu Dhabi i Dubai.

- Napravljeno je kao nekakav Disneyland za odrasle, pomiču granice, logike, gravitacije i sve je napravljeno da zadivi i to i čini - poručila je.

Vanna nastupila na prvoj veceri CMC Festivala u Vodicama | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA

No, ove ljetne mjesece provest će na jednom od najomiljenijih mjesta, otoku Braču.

- Što se mora tiče, nema ništa ljepše nego ovo naše i to je tako - zaključila je.