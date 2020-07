Vapaj Bahre: Pomozite mi, zbog korone sam ostala bez posla...

<p><strong>Bahra Zahirović </strong>(55) mnogima je omiljena kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu'. Srca gledatelja osvojila je simpatičnim izjavama, ali i svojom vedrinom i optimizmom. Sada nam se obratila za pomoć. Kako nam je ispričala inače odlično raspoložena Bahra, od početka travnja ostala je bez posla i otada ga bezuspješno traži. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kandidatkinje showa otkrile su nam kakve muškarce vole</strong></p><p>- U koroni mi više nisu produžili ugovor, nisam imala pravo na burzu i nikako si ne mogu naći posao, a imam otvorene profile na raznim stranicama za traženje posla - ispričala je Zahirović za 24sata. </p><p>Svjesna je da su mnogi ljudi ostali bez posla, a i da ima onih koji će ga tek izgubiti, ali ne planira odustati i borit će se za svoje zaposlenje. Najviše ju je strah da sljedeći mjesec neće moći platiti najamninu i režije, a uvijek je, priča nam, bila uredni platiša. </p><p>- Ta kriza me tjera u strah, uvijek sve plaćam, uvijek sam lako nalazila posao, a sad nitko ne želi zaposliti - tvrdi Bahra i govori da zbog toga ne može spavati. Poslove pretražuje stalno, a žao joj je što je nitko neće zaposli jer se iznimno trudi. </p><p>- Gledajte, podstanar sam, bilo kakva pomoć mi je dobrodošla, ali želim raditi. U Njemačkoj sam radila kao njegovateljica, to je težak posao i sada to ne bih mogla, ali imam volju za rad. Najviše sam bila spremačica i u tome sam odlična. Na zadnjem poslu sam čistila urede, ali kako ljudi nisu dolazili raditi u tvrtke nego od kuće, nisam im više bila potrebna. Iskreno vam govorim, ja bih i konobarila, pa sve se može naučiti - priča Bahra i spominje svoje fanove koje je stekla u showu.</p><p>Kaže kako je prije nekoliko tjedana tražila posao preko svog profila na Facebooku zbog čega su joj se javili njeni obožavatelji. Popričala je s njima i zaključila da je mnogo ljudi ostalo bez posla i zato se nada da će joj oni nekako pomoći da se zaposli. </p><p>- Imam 28 godina radnog staža i ne mogu u mirovinu, ali i ne želim jer mogu raditi. Neka svi znaju da se ne želim prijaviti na socijalu, radit ću i tako zaraditi, samo još moram naći posao. Slobodno neka mi se jave na moj Facebook - zaključuje Bahra. </p><p>U showu je zaiskrilo između nje i <strong>Valtera Krastića</strong> (53), ali kad su se ugasile kamere ipak su ostali samo dobri prijatelji. Bahra kaže da se i sada čuje s pojedinima iz showa i da joj je drago što ih je sve imala prilike upoznati.</p>