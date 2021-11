Drama između hrvatskog predstavnika Filipa Cara (28) i njegove nove djevojke iz Srbije, Dalile Dragojević (28) se nastavlja. Filip se ovaj put naljutio na djevojku jer nije krenula za njim kada je napustio bijelu kuću u 'Zadruzi'.

Naime, Car je poludio zato što Dalila nije htjela razgovarati s njim nakon svađe koju su imali. Cijelo jutro pokušavao joj se opravdati no, to mu nije uspjelo.

- Da ja ljut dolazim ovdje i razmišljam kako si ostala za stolom. Tamo ti je bivši muž, neki s kojima su te povezali, da li te netko napada... Ti si ta koja je trebala prva reći da idemo. Ja ti kažem da idemo i ti mi odgovoriš da nećemo. To kod mene nema. Mene je ovo jako povrijedilo. Da sam ja onako povrijeđen i želim otići spavati s curom, a ona to ne želi nego ostane tamo. Zbog čega, čokoladice? - rekao joj je Car, a ona mu je odgovorila:

- Ti si tražio da idemo tamo. Druga stvar. svađao si se sa glumcem Saletom, a meni prigovaraš kada ulazim u konflikt s jačim osobnostima. Govorim ti da prebaciš na sprdnju. Stefan je krenuo pričati, a ti pričaš kada i on. Tri puta te zamolio da pričekaš.

Nakon dugog niza uvreda i prozivki koje su uputili jedno drugome, Filip je molio Dalilu da razgovara s njim no, kada je opet čuo 'ne', počeo je razbijati po hotelu.

- Hajdemo pričati - rekao je Filip.

- Ne, ne želim - odgovorila mu je Dalila, a Car je poludio:

- Mene ćete je*ati u mozak, je*em li vam maj*u svima, što mi radi ova žena. Ne smijem ni s kim zapaliti cigaru, a da mi nešto ne prigovori - govorio je Filip i razbijao po hotelu.

U tom trenutku pojavili su se i zaštitari.

- Čovječe, ostavio si me, nemaš živce i strpljenje, ostavi me na miru i pusti me da spavam. Rekao si da ćeš izaći iz hotela - vikala je na njega Dalila.

Par je nastavio sa svađom u kojoj su se uvrede samo nizale.

- Makni se od mene, fuj, odvratan si - vikala je Dalila i plakala pa udarala Cara kako bi se maknuo s nje.

Kada ga je uspjela izgurati, otišla je u kupaonicu i plakala. Filip je pokušao nastaviti razgovor no, ona ga nije željela slušati.

- Psihopate, makni se, bježi, izađi, ne želim te gledati - vikala je i izbacila ga van iz kupatila pa i iz hotela.

- Ti si ološ. Sada se kunem da nismo više zajedno. Loš si čovjek. Tvoje priče nisu za mene, nego za nekoga drugog. Ja ću se ujutro iseliti, ali o meni nećeš tako pričati. Sigurna budi, ja sam rekao da se niti prema jednoj curu nisam ponašao kao prema tebi. Tebi je reality popio mozak, pogledaj kako se ponašaš, neću to trpjeti - zaključio je Car.

Podsjetimo, Dejan Dragojević, neutješno je plakao u srpskom televizijskom realityju 'Zadruga' nakon što je suprugu Dalilu ugledao s novim dečkom. Nedugo zatim pobjegao je s imanja i tako napustio show.