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Varalica s Tindera se nagodio: Sjedim u najskupljem hotelu u Brazilu umjesto u zatvoru

Piše 24sata,
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Varalica s Tindera se nagodio: Sjedim u najskupljem hotelu u Brazilu umjesto u zatvoru
Foto: Netflix
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Obitelj Leviev 2022. godine podnijela je tužbu protiv Shimona Hayuta tvrdeći da je koristio njihovo prezime kako bi obmanjivao žene, ali i razne tvrtke, nanijevši pritom veliku štetu ugledu njihovih poslovnih kompanija

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Čini se da je 'Varalica s Tindera' napokon okončao pravne sporove proizašle iz svojih internetskih ljubavnih prijevara. Izraelac Shimon Hayut promijenio je ime u Simon Leviev i godinama se lažno predstavljao kao član milijarderske obitelji koja se bavi trgovinom dijamantima. Više žena tvrdilo je da ih je upravo pod tim lažnim identitetom zaveo i prevario za velike svote novca.
Prava obitelj Leviev 2022. godine podnijela je tužbu protiv Shimona u Izraelu, tvrdeći da je koristio njihovo prezime kako bi obmanjivao žene, ali i razne tvrtke, nanijevši pritom veliku štetu ugledu njihovih poslovnih kompanija. 

Kako doznaje Page Six, Shimon i obitelj Leviev u četvrtak su postigli nagodbu. Prema sudskim dokumentima u koje je Page Six imao uvid, Shimon se obvezao da se više neće, ni izravno ni neizravno, predstavljati kao član obitelji Leviev niti će tvrditi da je na bilo koji način povezan s obitelji Leviev ili njihovim tvrtkama, uključujući LLD Diamonds USA, LLC. Zauzvrat će obitelj Leviev povući ostatak tužbe. Slučaj je zaključen nagodbom, bez sudske odluke o Simonovoj krivnji.

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Ovo je bio posljednji pravni postupak koji se vodio protiv Shimona. Zbog prijevara počinjenih nad ženama odslužio je dvije i pol godine zatvora u Finskoj. U Izraelu je također bio osuđen po četiri točke optužnice za prijevaru te je dobio kaznu od 15 mjeseci zatvora, no pušten je na slobodu nakon što je odslužio pet mjeseci.

Foto: Netflix

Priča o Shimonu Levievu 2022. godine prikazana je u iznimno gledanom Netflixovu dokumentarcu 'The Tinder Swindler'. Film prikazuje kako je luksuznim načinom života, privatnim zrakoplovima i predstavljanjem kao nasljednik bogate obitelji uvjeravao žene da je iznimno imućan, a zatim im izmišljao hitne i opasne situacije zbog kojih je, tvrdio je, trebao njihove pozajmice kako bi se spasio. Chagit Leviev, izvršna direktorica tvrtke Leviev Group USA i kći izraelskog milijardera i trgovca dijamantima Leva Levieva, još je 2022. za Page Six izjavila da je obitelj godinama pokušavala stati na kraj njegovim prijevarama.

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- Godinama trpimo posljedice djelovanja 'Varalice s Tindera'. Znali smo da vara tvrtke i druge žene koje su nam se obraćale. Uložili smo velik trud kako bismo ga zaustavili, borili smo se protiv njega i prijavljivali ga policiji - rekla je tada Chagit Leviev. U petak je Shimon nagodbu predstavio kao potvrdu svoje nevinosti.

- Da su imali takve dokaze protiv mene, sada bih bio iza rešetaka. Nisam. Trenutačno sjedim u najskupljem hotelu u Brazilu - rekao je za Page Six.  

Njegova odvjetnica Sharon Nahari također je izjavila da je postupak njegova izručenja Njemačkoj obustavljen te da se protiv njega više ne vode nikakvi kazneni postupci u Europi. Shimon je također ustvrdio da ga je javnost proglasila negativcem prije nego što su sve činjenice bile temeljito ispitane.

- Ljudi vole pronaći zlikovca, nekoga koga svi mogu mrziti. Ali ja nisam taj čovjek. Žao mi je što ću razočarati sve - kazao je i dodao da mu je Netflixov dokumentarac potpuno promijenio život, donijevši mu svjetsku prepoznatljivost i nove poslovne prilike.

*PREMIUM-EXCLUSIVE* The Tinder Swindler, Simon Leviev shops for $250,000 Ferrari as popular Netflix documentary exposes conman for having stolen millions from unsuspecting women.
Foto: AKGS

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