Varaždinski Zdravko Čolić je zabavio žiri i publiku: 'Davore i Majo, mogu li dobiti autogram?'

Ni meni nije jasno zašto su me opet zvali nakon što prvi puta nisam prošao. Očekivao sam da će me na aerodromu dočekat netko, kroz smijeh je u najavi rekao Varaždinac Mladen Fajfarić.

On se pojavio u Supertalentu 2018. godine, a publici i žiriju ponovno je priredio zabavan nastup. Mladen, koji je gledateljima poznat i kao varaždinski Zdravko Čolić, i ovoga je puta za svoju audiciju odabrao pjesmu omiljenog pjevača, a Igor i Frano zaključili su da je nadmašio samoga sebe jer je, za razliku od prve audicije, osvojio samo dva X-a.

Njegov je povratnički nastup posebno razveselio Maju kojoj je Mladen poručio da mu je ostala u najboljem sjećanju.

- Vi ste nama ostali u sjećanju jer ste nam i tada bili toliko zabavan i veseo. Toliko ste zabavan da mi je sada jasno zašto smo vas onda zvali u show program i zamolila bih produkciju da razmisli ponovo o tome. Ne treba vama nužno četiri DA, mi ćemo uvijek naći načina da se vi nama ponovo vratite“, poručila je Maja.

Činjenica da nije uspio izboriti svoje mjesto u polufinalu uopće nije pokolebala Mladena koji je s velikim smiješkom otišao s pozornice, a ubrzo se vratio ne bi li zamolio za Majin i Davorov autogram.

-To si ja sad moram spremiti u fascikl da mi to bude u sljedećih sto godina kada više niti mene ne bude neka gledaju buduće generacije - zaključio je Mladen koji nije uspio proći u idući krug. On je nakon nastupa zamolio Maju i Davora za autogram.

