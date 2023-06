Mika i Giba sad su Ivana i Ana: Nakon promjene spola majka objavila njihovu novu fotku

Blizanci Mika i Giba Vasić iz Srbije, promijenili su spol i sada su Ivana i Ana. Njihova majka Rada Vasić na društvenim mrežama je podijelila fotografiju, kako navodi Kurir.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ivana i Ana na fotki su pozirale zajedno nasmijane, a za ovu priliku se i našminkale.

- To su moja djeca, ja prvo gledam da su one sretne, da su mi žive i zdrave, a tko se smije neka se njima vrati. Ničije dijete ne diram niti ogovaram, ja sam majka i mene to boli - izjavila je Rada.

- To što su one promijenile spol, to je sve normalno sada, njih dvije će nekada i o tome javno pričati. One žive u Njemačkoj, čujemo se dva-tri puta dnevno. Njih dvije se ne boje nikoga, nisu one prve koje su promijenile spol, to je jača sila, one se trebaju pojaviti u javnosti. Zahvaljujući doktorima one su sada prave ljepotice i sliče na majku - objasnila je.

Foto: Instagram

- One sliče na mene, ali samo nemaju moj jezik. Ja sam sve ovo podržala i podržala ih je cijela obitelj. Ako podržavaš mene i moju djecu tebi su moja vrata otvorena, a ako ne podržavaš, vrata su ti zatvorena - objasnila je jednom prilikom Rada.

- Ne mogu ja podržavati nikoga tko ne podržava moju djecu, sada imam pet kćeri i jednog sina. Cijela obitelj mi je rekla, ako je vama lijepo nama je još ljepše. I susjedi podržavaju sve to, svi nas podržavaju - otkrila je svojedobno.

- Pisali su po komentarima da sam ja kriva. Za što sam ja kriva? Što ja mogu biti kriva? Ne znam je li narod svjestan kako ja kao majka mogu biti kriva za to - poručila je Rada,