Vatrena navijačica je spremna za Rotterdam: Kad nas Ivana bodri, osvajamo medalje...

Javila nam se Ivana Knoll (30) jučer iz Istanbula, baš se spremala poći u Rotterdam, gdje Hrvatsku danas očekuje utakmica protiv Nizozemske na završnom turniru Lige nacija. Dobra je to vijest za Dalićeve dečke jer mogli bismo reći da nam Ivana uglavnom nosi sreću.

Barem je tako bilo na svjetskim smotrama u Rusiji i Kataru, gdje smo osvojili srebrnu i brončanu medalju. Hodočasti Ivana po sportskim terenima diljem svijeta, u zadnje vrijeme bila je na NBA utakmici, a "skočila" je i na utrku Formule 1. Njena navijačka karijera aktivirana je, zapravo, 2014. godine.

- Kako je sve počelo. Brazil 2014., Rusija 2018. i sada Katar. 12. 6. 2014. Brazil - Hrvatska, otvaranje, 15. 7. 2018. Francuska - Hrvatska, finale - napisala je prošle godine prije SP-a u Kataru.

Prisjetila se tako tih početaka iz Brazila, kad njen talent još nije bio prepoznat, kod nas je prošla nezamijećeno.

Tako je otprilike na tom SP-u prošla i reprezentacija, ispala je u skupini s Brazilom, Kamerunom i Meksikom. Mogli bismo to pripisati kao danak neiskustvu, a nešto bi moglo i na konto izbornika, tad je reprezentaciju vodio Niko Kovač (51). Na ovim se prostorima Knoll "ozbiljnije" prati od Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018., gdje smo igrali finale i osvojili srebrnu medalju, što je naš najveći uspjeh.

Vesele joj se i hrvatski navijači, fotografiranje s njom "dobilo je na cijeni". Nedavno je Ivana bila i u Istanbulu na finalu Lige prvaka, ipak je to prestižna utakmica. No nije joj bilo lako, nije to bila "šetnja", i "konkurencija" je pokazala zube, moglo bi se i tako to reći. Dakle, Ivanu je zamalo zasjenila stanovita Paola Saulino (33). Talijanka je inače navijačica Napolija, ali došla je pogledati dvoboj Intera i Manchester Cityja. Neki su rekli kako je "bujna Talijanka ukrala svu pozornost", no objektivniji promatrači ne bi se baš s time složili.

Inače, za ovaj iznimno osjetljivi dio sezone, finale Lige prvaka, pa završnica Lige nacija, Ivana je imala i pripreme. Kako je sama objavile nedavno, osim što je u Miamiju pocrnila, dakle ten je sređen, otišla je i na anticelulitnu masažu. Napisala je i da će u Rotterdamu trebati pomoć.

- Tražim fotografe i videografičare. Javite mi se - zamolila je navijačica.