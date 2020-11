Vatreni ljube vatreno: Vlaović, Šuker i Mamić obljubili misice, Zvone vjeran svojoj Leonardi

Plavokosa Kristina je, šuška se, zavela Šukera. A da Vatreni ljube vatreno dokaz su i Goran Vlaović, Zoran Mamić i Igor Štimac. Ima ih i koji su desetljećima vjerni samo jednoj ženi

<p>'Vatreni' su 1998. godine osvojili 3. mjesto na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Francuskoj i srca nacije, a nakon nogometne karijere otišli su u raznim smjerovima, dok su neki postali i pravi zavodnici čiji su ljubavni pothvati intrigirali javnost. Najnoviji primjer je predsjednik HNS-a <strong>Davor Šuker </strong>(52), koji, šuška se, posljednjih mjeseci navodno u tajnosti ljubi Kraljicu Hrvatske 2013. godine <strong>Kristinu Bralo</strong> (27).</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Vila Davora Šukera</b></p><p>Atraktivna plavokosa Kristina neko vrijeme živjela je u Beogradu gdje je nakon manekenske gradila pjevačku karijeru, no sad se vratila u Zagreb. U Zagrebu je nedavno snimila spot za pjesmu 'Hrvatice', a na setu se naveliko šuškalo o njenoj romansi sa neukrotivim Šukerom. Neukrotiv jer bivši Vatreni do sad je ljubio mnoge ljepotice, no s ni jednom se nije skrasio.</p><p>U njegovom zagrljaju tako su se našle bivša manekenka<strong> Maja Cvjetković</strong> (34), splitska manekenka<strong> Dragana Radošević </strong>(35), bivša manekenka <strong>Kristina Bradač</strong> (43), koja mu je nakon prekida navodno vratila automobil, bivša tenisačica <strong>Iva Majoli </strong>(43), te španjolska voditeljica i glumica<strong> Ana Obregon </strong>(65). Šuker je znao reći da jednostavno nije našao onu pravu. Je li Kristina ona prava za njega pokazati će vrijeme...</p><p>A da Vatreni ljube vatreno dokaz je<strong> Goran Vlaović </strong>(48) koji s bivšom Miss Universe<strong> Ivanom Mišurom</strong> (37) čeka dijete. Vlaoviću će to biti četvrto dijete jer iz prijašnjeg braka sa spisateljicom <strong>Milanom Vlaović Kovaček </strong>ima troje djece, dok će se Ivana prvi put naći u majčinskoj ulozi.</p><p>Nedavno je treće dijete, točnije u svibnju, dobio i <strong>Zoran Mamić </strong>(48), koji je lani postao i djed. Njegova partnerica je bivša hostesa <strong>Senka Mandić</strong> (37), a prije nje najveći zavodnik među Vatrenima ljubio je pravu plejadu ljepotica.</p><p>Brak s<strong> Vanjom Horvat</strong> (47) trajao je 17 godina, a u njemu su dobili dvoje djece. Potom se vjenčao s <strong>Anom Šikić,</strong> a nakon nje bio je s bivšom šibenskom manekenkom <strong>Anticom Filipović Grčić </strong>(29). Nakon Antice pak ljubio je bivšu zagrebačku manekenku<strong> Dariju Crnjaković</strong> (42).<strong> </strong></p><p><strong>Igor Štimac </strong>(53) skrasio se s bivšom splitskom manekenkom <strong>Lanom Bucat</strong> (39) za koju je nedavno izjavio da ga održava mladolikim. Prije nje 20 godina bio je u braku s bivšom Miss Jugoslavije<strong> Suzanom Milačić </strong>(49).</p><p>No ima Vatrenih koji su desetljećima vjerni jednoj ženi. <strong>Zvonimir Boban </strong>(51) i<strong> Leonarda Boban</strong> (50) u braku su 27 godina, koliko ima Šukerova nova ljubav.<strong> Niko Kovač</strong> (49) sa samozatajnom Kristinom u braku je 21 godinu, a<strong> Slaven Bilić </strong>(52) s<strong> Ivanom Đeldum </strong>(37) u koju se zaljubio prije 12 godina nakon što se rastao od Andrijane s kojom ima dvoje djece, prije dvije godine dobio je treće dijete. </p>