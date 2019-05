'Vatreni' na vjenčanja ne štede, a najdraži im je Halid Bešlić...

>>> U velikom serijalu 24sata čitajte sve o tajnama i detaljima najluksuznijih vjenčanja u Hrvatskoj posljednjih nekoliko godina

Oženio sam pola hrvatske reprezentacije, rekao nam je legendarni pjevač Halid Bešlić (65), inače omiljeni pjevač naših “vatrenih”. Pjevao je na vjenčanju Darija Srne (37), Luke Modrića (33), Ognjena Vukojevića (35), Jerka Leke (39), Darija Smoje (40), Boška Balabana (40)... Nastupe nekad naplati, a nekad im pjeva prijateljski.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

– Vole oni mene, a volim i ja njih. Znam da su Darijo Srna i Anica Kovač (43) moji najveći fanovi. Veselilo bi me da me jednom iznenade i pjevaju sa mnom – rekao je Halid. Nogometaš i magistrica ekonomije vjenčali su se 2010. godine u Dubrovniku. Na svadbu su pozvali 50-ak gostiju. Najviše je bilo Darijeve rodbine iz rodnog Metkovića. Par je slavio u luksuznom hotelu Excelsior, a u poslijepodnevnim satima uputili su se do obližnje vile Agave gdje su pred matičarem razmijenili bračne zavjete.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Halida je je naša “zlatna lopta”, Luka Modrić, za svoje vjenčanje 2011. godine “rezervirao” čak dvije godine unaprijed...

- Samo zapiši taj termin - rekao je Luka Halidu. Luka i supruga Vanja (35) vjenčali su se 2011. godine u u zagrebačkoj crkvi Majke Božje Lurdske, a slavlje su nastavili s uzvanicima u hotelu Westin. Mladence je u hotelu dočekalo 300 gostiju. Večeru su počeli pršutom, kulenom, kravljim sirom i salatom od hobotnice. Zatim su bili servirani goveđa juha te crni rižoto od škampa i sipe. Janjetina i teletina s mlincima i pekarskim krumpirom bili su glavno jelo. Nakon nekoliko sljedova jela gosti su uživali u ukusnim štruklima. Pili su najskuplja crna i bijela vina, a pripremali su se i ukusni kokteli. Poslije ponoći Vanja i Luka razrezali su svadbenu tortu, koja je bila na tri kata od bijele i crne čokolade. Nogometaš je večeru platio 126.600 kuna.

Foto: Robert Anic/PIXSEL

Osim Bešlića, među našim je nogometašima popularan Jole (47), a oni iz Dalmacije “naginju” Mladenu Grdoviću (60) i klapi Intrade. A kad se nogometaši žene, onda vrijedi pravilo da nema štednje. Za njih i njihove goste samo najbolje je prihvatljivo.

Za luksuznu hotelsku salu koja prima 600 uzvanika te za glazbu i uređenje Mateo Kovačić (25) i njegova Izabel (24) potrošili su 2017. godine više od dva milijuna kuna. Par se oženio u u Župi svetog Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima gdje su se i upoznali. Nakon crkvene ceremonije na dvorištu su mladencima pohitali u naručje razdragani Mateovi roditelji, tata Stipo i mama Ružica te u pratnji župnog zbora Lilum novopečenim supružnicima zapjevali klapski hit ‘Vilo moja’.

Foto: Robert Anic/PIXSELL/24sata

Izabel je blistala u raskošnoj vjenčanici koju je u zagrebačkom salonu vjenčanica odabrala u veljači ove godine. Nosila je dijamantima optočenu ogrlicu i narukvicu francuske kuće Cartier. Mladoženja je nosio tamnoplavo odijelo na koje je kombinirao crne lakirane cipele. Par je također 'feštao' u hotelu Westin. Osim mladenaca, zvijezda vjenčanja bio je Mateov tadašnji suigrač iz Real Madrida, Brazilac Marcelo (31), koji se “raspametio” uz Jolu.

Foto: Robert Anic/PIXSELL/24sata

Dan prije Matea, u brak s Ivanom Gugić ušao je Domagoj Vida (30), a simpatični Slavonac slavio je do dugo u noć uz hit 'Garavušo garava'. Bračni par zavjete je izmijenio u crkvi Uznesenja blažene djevice Marije na glavnom umaškom trgu u centru grada. Nakon što su izmijenili zavjete, uz vesele taktove Slavonia benda, novopečeni mladi par sa uzvanicima, među kojima i kolega Ognjen Vukojević sa suprugom Andrejom Čupar, uputio se na proslavu u umaški hotel Kempinski. Romantični ugođaj upotpunile su bijele golubice koje su mladenci iz bijelog kaveza u znak ljubavi i mira pustili u let.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Prošle godine, nakon iznimno uspješnog SP-a, vjenčali su se Vedran Ćorluka (33) i Franka Batelić (26). Mladenci i njihovi uzvanici 'zapalili su' Villu Meneghetti. Franka je za najvažniji dan odabrala haljinu dizajnerice Caroline Herrere. Nakon željno iščekivanog vjenčanja stotinjak se uzvanika do ranojutarnjih sati zabavljalo u čast pjevačice i srebrnog hrvatskog nogometnog reprezentativca. Na svadbenom su se slavlju jele samo istarske delicije, a uživalo se i u domaćim istarskim vinima. Par je do kasno u noći zabavljao Tony Cetinski (49).

Foto: Borna Filic/PIXSELL/24sata

Na našoj listi je i Ivan Rakitić (31), koji je imao dva vjenčanja. Za suprugu Raquel Mauri (29) crkveno se vjenčao 2015. godine u Sevilli, a na vjenčanju je bilo i puno nogometnih zvijezda.