Vatreni su se oženili u plavom: Koji od njih vam je najzgodniji?

Nakon osvojenog srebra na svjetskom prvenstvu, naši nogometni reprezentativci su česta tema razgovora. Mnoge zanima njihov privatni život, a većina ih je u sretnim vezama još od srednjoškolskih dana, dok su neki svoje odabranice upoznali još dok su bili djeca.

Veliki ljubimac javnosti postao je duhoviti Zadranin Šime Vrsaljko (26) koji je svojim pjevanjem i šalama uveseljavao pratitelje na društvenim mrežama. Nedavno je Šime prošetao Dubrovnikom sa suprugom Mateom. Ona je uz njega još od srednje škole, a vjenčali su se 2017. Tek su nedavno na društvenim mrežama osvanule fotografije s njihovog vjenčanja. Dok je Matea nosila elegantnu bijelu haljinu na bretele do ispod koljena, Šime se pojavio u tamnoplavom odijelu, a na nogama je imao mokasinke. Oboje su imali sunčane naočale da im ne smeta sunce. Paru se ove godine rodio sin Bruno.

Mateo Kovačić (24) oženio je Zagrepčanku Izabel (24) u crkvi svetog Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima. Upravo u toj crkvi su se i upoznali dok je ona pjevala u zboru, a on bio ministrant. 'Vatreni' Mateo obukao je tamnoplavo odijelo i crne lakirane cipele, a Izabel je blistala u raskošnoj vjenčanici, te je nosila upečatljivu Cartier ogrlicu. Na vjenčanju je bilo 600 uzvanika, a ukupno su na slavlje potrošili dva milijuna kuna.

Ivan Rakitić (30) i njegova supruga Raquel Mauri (28) upoznali su se u seviljskom lokalu gdje je ona radila kao konobarica. Prvo su se zavjetovali pred matičarem, a onda su 2013. imali crkveno vjenčanje u katedrali u Sevilli. Ivan je imao tamnoplavo odijelo, a Raquel čipkastu vjenčanicu.

- Jednog dana oženit ću se ovom curom - rekao je Ivan koji se u nju zaljubio na prvi pogled.

Najbolji igrač svijeta Luka Modrić (32) i njegova supruga Vanja (38) upoznali su se još dok je on igrao za zagrebački Dinamo, a vjenčali su se prije sedam godina. Kao i svima do sada, Lukina boja odijela koje je nosio na vjenčanju je bila tamnoplava, a Vanja je na sebi imala vjenčanicu boje šampanjca od svile i čipke. U rukama je držala buket ružičastih ruža, a do oltara ju je dopratio Zdravko Mamić (59). Modrićevi suigrači su tada nosili svijetloplavo odijelo, a djeveruše ljubičaste svilene haljine do koljena.

Prije dvije godine, Domagoj Vida (29) oženio je bivšu manekenku i miss Hrvatske Ivanu Gugić (24) koju je prije šest godina upoznao u noćnom klubu. Domagoj je imao tamnoplavo odijelo i lakirane cipele, a prije mladenke je ušetao u crkvu držeći za ruku sina Davida (2) koji je bio obučen identično kao on. Razmijenili su zavjete u crkvi Uznesenja blažene djevice Marije na glavnom umaškom trgu u centru grada, a Ivana je obukla čipkastu 'sirena' vjenčanicu. Put do crkve je bio ukrašen bijelim ružama, hortenzijama i orhidejama.

Posljednji koji je vezu okrunio brakom je Vedran Ćorluka (32) koji je također zablistao u tamnoplavom odijelu i crnim cipelama. Svoju odabranicu, pjevačicu u usponu Franku Batelić (26), upoznao je prije šest godina na Zrću, a prošle subote joj je rekao sudbonosno 'da' u u istarskim Balama u župnoj crkvi Pohođenja Blažene Djevice Marije Sv. Elizabeti. Slavili su u vili Meneghetti, a zabavljao ih je Tony Cetinski (49).

