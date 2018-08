Važno je sjediti u žiriju: Cijene zvijezda dosežu 150.000 kuna

U show poput 'Supertalenta', 'Zvjezdica' ili 'The Voicea' prijavi se više od 2500 kandidata. Kada udobno sjedimo ispred malih ekrana i zabavljamo svoje moždane vijuge gledajući sve te ljude koji su skupili hrabrosti i stali na pozornicu, razmišljamo o tome koliko stoji 'vruć stolac' u kojem sjede 'estradnjaci' kao članovi žirija. Javna je tajna da si tim angažmanom pjevači, glumci i mnogi drugi slavni pune vlastite budžete kada im se isprazni blagajna.

Foto: Promo MARTINA TOMČIĆ Prošle godine u ‘Supertalentu’ Martina je zapamćena po oštrom kritiziranju ‘twerkerice’

Cijene njihova 'napornog' stiskanja gljive iznose od 10.000 do 150.000 kuna po sezoni. Na jesen kreće nova sezona RTL-ova showa 'Zvijezde' u kojem će kandidati pokazati svoje pjevačke sposobnosti. U žiriju će sjediti Nina Badrić (46), Petar Grašo (42), Jacques Houdek (37), Andrea Andrassy (33) i Tonči Huljić (56). Graši i Andrei ovo je prvo sudjelovanje u takvoj vrsti showa. Njihovi kolege već imaju iskustva u ulogama strogih sudaca, ali i u traženju honorara za svoj rad. Huljić je u 'X Factoru' dobio čak 300.000 kuna s plaćenim smještajem u luksuznom hotelu.

Foto: Promo DANIJELA MARTINOVIĆ Priznala je da joj je sjediti u žiriju s Marijem Petrekovićem bilo jedno od najtežih iskustva u njezinu životu

No, to je bio show na regionalnoj razini. U Hrvatskoj je cjenik ipak nešto 'jeftiniji'. Tako je glumac Enis Bešlagić (43) u 'Supertalentu' Nove TV zaradio 120.000 kuna te isto toliko u RTL-ovim 'Zvjezdicama'. Uz njega su bili Luka Nižetić (34) koji je tražio 70.000 kuna, a njegova kolegica Alka Vuica (57) svoju je prisutnost u showu naplatila 90.000 kuna.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL TONY CETINSKI Svađe tijekom prve sezone ‘The Voicea’ sa Jacquesom navodno je imao jer je njegov honorar bio manji

Komercijalne televizije, kao što su RTL i Nova TV, 'skromni' su kada se radi o natjecateljskim emisijama, dok javna televizija žiriju daje veće iznose. Tako je Tony Cetinski (49) dobio 150.000 kuna u HRT-ovu showu 'The Voice' u kojemu je imao žestoke svađe s kolegom sucem i pjevačem Jacquesom Houdekom. Njemu su, pak, nakon uzastopnih ispada s osobljem koji su radili na 'Voiceu' smanjili dogovoreni honorar za 20.000 kuna. Sigurno je da članovi žirija ne sjede tamo bez veze nego imaju jako dobar razlog zašto to rade. Uz zaradu svojim sudjelovanjem stječu određenu dozu popularnosti. Tako neki, do tada slabo poznati javnosti, daju svoje stručno mišljenje o kandidatima i odlučuju o sudbinama budućih pjevača.

Foto: Promo VOICE 2016.

Neki tu priliku maksimalno iskoriste pa im ni šesteroznamenkasti brojevi na računu, samopromocija kao počasnog člana žirija nije dovoljna, nego minute u emisiji oduzmu kandidatima kako bi i oni sami otpjevali svoju pjesmu. Osim RTL-ovih 'Zvijezda' u pripremi je i nova sezona 'Supertalenta' koji će se prikazivati na Novoj TV. Na sudačkim stolicama ponovno se nalaze Davor Bilman (43) i Janko Popović Volarić (38) u društvu ženskog dvojca suprotnih karaktera, Martine Tomčić (46) i Maje Šuput (38). Prošlogodišnja sezona podijelila je javnost, ali ne zbog vrtoglavih cijena žirija nego zbog nastupa 'twerkašice'.

Foto: Branko Banjac SUPERTALENT 2016.

Kandidatkinja Sarah Seifert (20) odlučila je plesati 'twerk', odnosno vrtjeti i tresti polugolu stražnjicu na pozornici, što je sutkinja Martina odmah osudila, tvrdeći kako to nije i ne može nikada biti 'talent'. Zvjezdani honorari jedan su od načina da hrvatske zvijezde podebljaju bankovni račun. No za njih postoji još jedan način zarade.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL TONČI HULJIĆ Vjeruje da će s kolegama na jesen u novoj sezoni ‘Zvijezda’ uspjeti dobro nasmijati gledatelje jer se svi zajedno jako dobro slažu i izvan seta

Osim svog posla domaće zvijezde, baš kao i svjetske, honorar dobivaju i za pojavljivanje na raznim događajima. Tako pjevaju na otvorenju trgovačkih centara, nastupaju na manifestacijama diljem Hrvatske, ali i izvan. Svatko ima svoj cjenik nastupa, dogovor se sklapa na 'uzmi ili ostavi'. Severina (46), kao najveća zvijezda u regiji, ima i najveću cijenu.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL JACQUES HOUDEK Po nastupu zarađuje oko 37.000 kuna

Pjevačica se pojavljuje na promocijama kozmetičkih salona, ali najčešće radi modne kampanje te dolazi na otvaranja luksuznih butika. Za koncerte naplaćuje 150.000 kuna. Organizatori tvrde da za pojavljivanje na nekoj gala promociji traži od 75.000 do 100.000 kuna. Splićankin menadžer Tomislav Petrović tvrdi da Severina ne naplaćuje toliko skupo svoje pojavljivanje, no nije htio reći o kojem je iznosu riječ, već se pozvao na poslovnu tajnu.

Foto: Robert Anic/PIXSELL PETAR GRAŠO Pjevač će se na jesen prvi put naći u ulozi suca u RTL-ovoj sezoni pjevačkog showa ‘Zvijezde’

Zadnji Severinin nastup bio je na otvaranju Outlet centra IKEA u Rugvici. Kako piše Slobodna Dalmacija, i mnogi drugi pjevači dobro naplaćuju svoje usluge. Tako cijenom Severini konkurira Nina Badrić (46). Ona je za nastup u hotelu tražila honorar od 135.000 kuna, što je hotel odbio te je ipak nastupila za 100.000 kuna.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL NINA BADRIĆ Za jedan nastup u hotelu tražila je 135.000 kuna, ali su joj ipak platili ‘samo’ 100.000 kuna

I Danijela Martinović (47) nastupe dogovara preko menadžera. Za koncert na otvorenju trgovačkog centra tražila je 47.000 kuna, plus PDV. Nešto manju cijenu za nastup zahtijeva njezin kolega Jacques Houdek (37). Neto iznos njegova nastupa iznosi oko 37.000 kuna, s tim da njegov tim osigurava cjelokupnu opremu, od ozvučenja, reflektora do instrumenata.

Foto: Promo NOVI ŽIRI Od jeseni na programu RTL-a počinje prikazivanje nove sezone pjevačkog showa ‘Zvijezde’. Novu postavu žirija čine Nina Badrić, Petar Grašo, Tonči Huljić i Jacques Houdek.

Žanamari Perčić (36) nastup u trajanju od dva sata naplaćuje 15.000 kuna, a nudi i drugu opciju koja stoji 7500 kuna te pjeva četiri, pet svojih pjesama. Ako je mjesto nastupa daleko, traži da joj se plati i smještaj.

Foto: Promo

Pozamašan iznos za pojavljivanje na eventu, na kojem je zadatak pozirati fotografima i malo popričati s gostima ispijajući koktel, traži i Jelena Veljača (37). Glumica i producentica za dolazak na promocije brenda za uljepšavanje dobiva i do 20.000 kuna. Taj je iznos bez problema dobivala u vrijeme popularnosti sapunica u kojima je glumila.

Foto: Tamara Bregovic

Na estradi postoje osobe koje za nastup ne traže više od 10.000 kuna. Pop pjevačica Lana Jurčević (33) pojavljivanje naplaćuje 3500 kuna. U cijenu nudi svoj dolazak, a možda će joj se dati i otpjevati pjesmu, ako se dobro zabavlja. Organizatori će dobiti medijski prostor ako dovedu slavnu osobu na njihove događaje, zato pjevačima, glumcima i voditeljima daju slobodu oko formiranja cijene nastupa. Tko ovdje više profitira, teško je reći.

Foto: Promo Show je u Hrvatskoj počeo s tri člana, a prije dvije godine zamijenili su ih novim licima