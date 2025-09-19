KRALJICA SEVDAHA U LISINSKOM
Večer emocija: Hanka Paldum razgalila zagrebačku publiku
Lisinski je u četvrtak navečer ponovno zapjevao uz kraljicu sevdaha, Hanku Paldum. Nakon što je u svibnju rasprodala dvoranu, publika ju je dočekala i u novom terminu. Primadona bosanske folk pjesme i čuvarica tradicije povela je publiku na glazbeno putovanje kroz desetljeća karijere. Redali su se hitovi poput 'Moj beharu, ko li mi te bere', 'Zelene oči', 'Ali pamtim još' i 'Ja te pjesmom zovem', pa sve do 'Voljela sam, voljela' i 'Sanjam'.