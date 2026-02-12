Obavijesti

EFEKTNA KOMBINACIJA

ToMin stajling s Dore digao prašinu, evo tko stoji iza njega

Zagreb: Prva polufinalna večer Dore | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

ToMa, već dobro poznato ime hrvatske glazbene scene, punog imena Tomislav Marić, treći put nastupa na Dori

ToMa, punog imena Tomislav Marić, već je dobro poznato ime domaće glazbene scene. Na Dori je nastupio treći put, a nakon nekoliko godina pauze vratio se sigurniji i opušteniji. S pjesmom 'Ledina' izborio je prolazak u finale, pa ćemo ga ponovno gledati u nedjeljnoj završnici.

Osim glazbom, pažnju publike privukao je i svojim modnom kombinacijom. Odabrao je bijelu košulju bogato ukrašenu zlatnim detaljima i lančićima, koja je na pozornici zasjala u pravom smislu riječi. Kako nam je otkrio, za outfit su zaslužni Emina Kušan i Marko Grubnić. Oni su se pobrinuli za odijelo koje je stiglo iz Beča, kao i za zlatnu instalaciju koju je Emina Kušan posebno dizajnirala i pripremila za ovu Doru.

Foto: HRT

Kombinacija klasičnog kroja i efektnih ukrasa stvorila je outfit koji je odmah postao tema razgovora i jedno od najkomentiranijih modnih izdanja večeri. Visoko krojene crne hlače naglasile su siluetu, a sve zajedno ostavilo je dojam pažljivo promišljenog, ali odvažnog stajlinga koji savršeno prati njegovu glazbenu energiju.

Foto: HRT

Dok su neki komentatori oduševljeno priznali da bi voljeli imati njegovu košulju, drugi su se šalili kako bi i najneočekivaniji gledatelji odmah posegnuli za mobitelom da ga podrže. Bilo je i zbunjenih reakcija, no mnogi su pohvalili odvažnost outfita, ističući da takav pomalo ekstravagantni izgled savršeno pristaje Dori i Eurosongu.

ToMa je tako kombinirao glazbenu energiju i modni odabir koji se dugo pamti, potvrđujući da prava scena nije samo o pjesmi, nego i o dojmu koji ostavlja u svakom detalju.

