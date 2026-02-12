ToMin stajling s Dore digao prašinu, evo tko stoji iza njega

ToMa, punog imena Tomislav Marić, već je dobro poznato ime domaće glazbene scene. Na Dori je nastupio treći put, a nakon nekoliko godina pauze vratio se sigurniji i opušteniji. S pjesmom 'Ledina' izborio je prolazak u finale, pa ćemo ga ponovno gledati u nedjeljnoj završnici.

Osim glazbom, pažnju publike privukao je i svojim modnom kombinacijom. Odabrao je bijelu košulju bogato ukrašenu zlatnim detaljima i lančićima, koja je na pozornici zasjala u pravom smislu riječi. Kako nam je otkrio, za outfit su zaslužni Emina Kušan i Marko Grubnić. Oni su se pobrinuli za odijelo koje je stiglo iz Beča, kao i za zlatnu instalaciju koju je Emina Kušan posebno dizajnirala i pripremila za ovu Doru.

Foto: HRT

Kombinacija klasičnog kroja i efektnih ukrasa stvorila je outfit koji je odmah postao tema razgovora i jedno od najkomentiranijih modnih izdanja večeri. Visoko krojene crne hlače naglasile su siluetu, a sve zajedno ostavilo je dojam pažljivo promišljenog, ali odvažnog stajlinga koji savršeno prati njegovu glazbenu energiju.

Foto: HRT

Dok su neki komentatori oduševljeno priznali da bi voljeli imati njegovu košulju, drugi su se šalili kako bi i najneočekivaniji gledatelji odmah posegnuli za mobitelom da ga podrže. Bilo je i zbunjenih reakcija, no mnogi su pohvalili odvažnost outfita, ističući da takav pomalo ekstravagantni izgled savršeno pristaje Dori i Eurosongu.

ToMa je tako kombinirao glazbenu energiju i modni odabir koji se dugo pamti, potvrđujući da prava scena nije samo o pjesmi, nego i o dojmu koji ostavlja u svakom detalju.