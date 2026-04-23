Večeras dupla doza 'Kumova'! Evo što će se događati u seriji

Večeras na Novoj TV na rasporedu su ponovno dvije epizode omiljene serije „Kumovi“. Matija se slama pod teretom Martinova pokretanja bitke za skrbništvo, a obitelj je pokušava ohrabriti. Martin je sve hladniji i odlučniji u namjeri da joj oduzme Cvitu. Ponaša se sve radikalnije, a Anđela prvi put ne zna što da mu kaže. Njegovo ponašanje utječe na Matiju i na Cvitu, svaku na svoj način.

Dok je Vesna i dalje razočarana u Aljošu nakon što ju je ostavio u potresu, smišlja plan kako testirati njegovu hrabrost. Više se ne osjeća sigurno pored njega. Lara u međuvremenu razrađuje novu marketinšku ideju za njihov OPG.

Braco i Iva kriju svoj odnos ispred Gorana, ali sve više upadaju u rubne situacije. Goran, ohrabren pogrešnim dojmovima, predlaže da se useli s njom. Ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!