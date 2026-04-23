Evo što vas ovog četvrtka čeka u vašim omiljenim sapunicama...

Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka 23. travnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more'...
Divlje pčele
RTL 20:15
Marko vraća Teodori lančić koji je založila. Ante ucjenjuje Šušnjaru aferom koju je imao s Lucom te je uvjeren da je Vice ukrao njegov novac iz sefa. Cvita se nakratko pomiri sa sestrom.
La Promesa
HRT 1 13:20
Curro želi prijaviti Lorenza za Ángelin nestanak, ali Lope ga spriječi - Ángela je pronađena. Leocadiji je dosta čekanja da satnik pusti njezinu kćer i pritisne ga.
Chicago P.D.
RTL 2 20:10
Veza Halsteada i njegove nove djevojke mijenja se kad se on slučajno nađe usred operacije povezane s drogom i ubojstva tajnog DEA agenta. Voight otkriva da je Ruzek doušnik.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Martin se sve radikalnije ponaša, a Anđela prvi put ne zna što da mu kaže. Njegovo ponašanje utječe na Matiju i na Cvitu, svaku na svoj način. Braco i Iva kriju svoj odnos ispred Gorana, ali sve više upadaju u rubne situacije.
Crno more
NOVA TV 18:05
Dok cijelo mjesto bruji o Adilovoj odluci da krene dalje, Esme se suočava s istinom koja je pogađa dublje nego što je spremna priznati. Fadime se nađe između odanosti bratu i vlastitih osjećaja, a Iso sve teže skriva koliko je spreman riskirati zbog žene koju voli.
