Večeras je predzadnja epizoda serije 'U dobru i zlu': Petra postavlja ultimatum Crnom...

Finalni tjedan serije „U dobru i zlu“ nastavlja se uz nove preokrete i odluke! Petra konfrontira Crnog i postavlja mu jasan ultimatum, dok se napetosti među Srićama dodatno zaoštravaju.

Šimati s nestrpljenjem iščekuju Jakovljev povratak, a Vuk ga napokon dovodi kući. Dok dio obitelji slavi, Drago ostaje sumnjičav i ne vjeruje svemu što vidi.

Zrinka, svjesna svojih pogrešaka, odlučuje prvi put postupiti ispravno pa uz Terezinu pomoć povlači potez koji iznenađuje sve ukućane i otvara nova pitanja o sudbini kuće.

U međuvremenu, Veljko s nestrpljenjem čeka vijesti iz Rima o Divninu stanju, a napetost raste do trenutka kada napokon stiže poziv. Pretposljednju epizodu ne propustite od 21:15 na Novoj TV, nakon serije Kumovi!