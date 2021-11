Ove nedjelje na rasporedu je prva od ukupno četiri polufinalne epizode 'Supertalenta' u kojoj će nastupiti prvih devetero polufinalista, a na samom kraju doznat će se imena trojice kandidata koji prolaze u finale te nastavljaju natjecanje za laskavu titulu Supertalenta i novčanu nagradu od 200 tisuća kuna.

Polufinalnu večer otvorila je Tara Skidmore s izvedbom pjesme 'I Wanna Be Like You' za koju je dobila brojne komplimente žirija.

- Tvoje uživanje na pozornici i taj iskreni smiješak koji stalno nosiš sa sobom je stvarno nešto krasno - poručio je Janko 13-godišnjoj Tari koja je žiri očarala pozitivnom energijom, a tremu s audicijskog nastupa uspješno je sakrila.

- Ti si nam danas pokazala kako treba izgledati izvedba mjuzikla - rekla je Martina, a Bilman je dodao:

- Pjevački dio je bio dobar, ali u plesnom ima prostora za napredak.

Zapanjujuću fleksibilnost uz zavodljivu koreografiju demonstrirala je Ukrajinka Anastasiia Mazur koja je nakon svog audicijskog nastupa zavrijedila nadimak 'žena od gume'.

Njezina lakoća savijanja tijela uz ritmove pjesme 'Buttons' grupe Pussycat Dolls ostavila je članove žirija u pozitivnom šoku, a trenutak koji je svima zapeo za oko bio je popravljanje frizure nožnim prstima.

- Taj moment kako je ležerno nožnim prstima odfikarila rep! - oduševljeno je komentirala Maja i dodala: 'Nema te riječi kojom ja mogu opisati svoje oduševljenje i svoje divljenje, ja ne mogu niti špagu napravit – fenomenalno, nisi normalna'.

- Trenirala sam dva mjeseca za ovaj nastup u Supertalentu, hvala vam svima - rekla je nakon nastupa Anastasiia.

Mladi mentalist iz Posušja Antonijo Mitar koji je na audiciji šokirao članove žirija snagom i vještinom uma, za polufinale pripremio je sasvim drugačiju točku sa zastrašujućim elementima, a na pozornici su mu se pridružili Igor Mešin i Maja Šuput na kojima je demonstrirao iluzije dodira.

Nakon što je Igor napustio pozornicu, Antonijo je Maji demonstrirao EVP (Electronic Voice Phenomenon) koji je nastaje prilikom hvatanja duhova putem audio snimke. Majin mobitel na diktafonu je snimio neobične frekvencije koje se prije toga nisu čule u studiju, a cijeli trik prestrašio je Maju.

- Iskreno, užasno mi je žao što si me pozvao jer je mene ovo baš prestrašilo - rekla je Maja i zaključila: 'Prizivanje i voodoo uopće nisu moja furka, ja se ozbiljno toga bojim i uopće me ne interesira je li ispalo dobro ili ne jer sam ja sad baš loše. Ja se ne osjećam više dobro i nije mi fora'

Niti Martinu Antonijo nije oduševio nastupom, dok mu je muški dio žirija dao komplimente.

- Mislim da je ovo veliki talent, za mene si ti itekakav mentalist! - poručio je Bilman.

Cirkuski performer Emilio Alcantara, koji je tijekom audicijskog nastupa šokirao žiri impresivnim vještinama balansiranja, u polufinalnoj emisiji priuštio im je još jedan show za pamćenje, a na pozornici mu se pridružila supruga koja mu je asistirala tijekom točke kojom je izborio prolaz u finale.

Emilio, koji nije skidao osmijeh s lica, pripremio je točku prepunu plesnih koraka uz ritmove pjesme 'Do you love me', a najveće oduševljenje izazvao je popevši se na cirkuske rekvizite koji su mu se ljuljali pod nogama.

Na pitanje kakav je bio Emilio, Martina je bez razmišljanja zaključila: 'Večeras je bio barem tri stepenice iznad audicijskog nastupa. Balansiranje u dva smjera, zbilja ne razumijem kako je to moguće. Ovo je apsolutno zaslužilo ići u finale, ali bez dileme!'.

U prvoj polufinalnoj epizodi na pozornicu Supertalenta vratit će se i 12-godišnji pjevač Josip Šušnjara, koji je svojim glasom na audiciji dotaknuo mnoga srca, te odvjetnik iz Venezuele Christian Jerry Vale koji je vokalnim rasponom oduševio publiku i žiri.

Plesno-akrobatsku točku prepunu uzbudljivih elemenata izvesti Marwen Torkhani iz Tunisa. Na čari trbušnog plesa podsjetit će nas samouvjerena i atraktivna Azra Grljević koja svoju zavodljivu energiju oslobađa orijentalnim plesom, a u polufinalu donosi kombinaciju s koje nitko neće moći skinuti pogled.

Još jednu plesnu koreografiju punu uzbuđenja na pozornicu donijet će plesni dvojac Matija i Fran koji za polufinale pripremaju plesni show za pamćenje.