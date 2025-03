Večeras kandidate 'Survivora' očekuje dosad najteži poligon: Marko sumnjičav prema Goranu

U večerašnjoj epizodi Survivora, natjecatelje očekuje dosad najteži poligon koji će testirati njihovu brzinu, snagu i izdržljivost do krajnjih granica. U dvoboju u kojem se natječu parovi iz oba plemena, svaki pokret bit će presudan. Kandidati će prolaziti kroz zahtjevne prepreke, prenositi kovčege i u konačnici gađati vrećama s pijeskom, a tim koji prvi osvoji sedam bodova osigurava vrijednu nagradu – cheesecake i kavu!

No put do slatke pobjede bit će daleko od laganog – ne samo zbog fizički zahtjevnog poligona, nego i međuljudskih odnosa koji će u žutom timu biti poljuljani. Da sve bude još i gore, jedan član žutog tima završit će u bolnici.

„Shvatio sam tek sad što je težak trenutak i što je ljubav okoline da ti pomogne da ti bude lakše u teškim trenutcima“, reći će Marin koji će se suočiti sa zdravstvenim problemima.

Foto: Nova TV

Markovo nepovjerenje prema novom kandidatu Goranu dodatno će unijeti nemir u pleme.

„Ne vjerujem mu ni kad kaže 'Dobar dan'. On je reality igrač i točno zna što radi“, reći će Marko, druge strane, Goran će primijetiti da je pleme podijeljeno: „Da pitate žute, rekli bi da razlike nema, ali budimo iskreni – ima.“

Osim izazova za timsku nagradu, kandidati će se boriti i za osobni imunitet – ključnu prednost koja osigurava ostanak u igri. Ogrlica imuniteta nosi i težak teret odluke: koga nominirati za eliminacijsku borbu?

Foto: Nova TV

Survivor je igra u kojoj se tijelo i um testiraju do krajnjih granica, a u nadolazećoj epizodi to će se vidjeti jasnije nego ikada. Tko će se izboriti za imunitet? Kako će poligon utjecati na odnose u plemenima i hoće li nagrada za pobjednike donijeti dodatnu prednost ili samo još veće podjele? Sve to otkrit će se u uzbudljivoj novoj epizodi Survivora!