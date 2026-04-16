NOVAC IDE PUBLICI

Večeras kreće novi TV kviz Tko bi rekao: Prvi gosti su misica Laura i 'Savršeni' Šime Elez

Kako se rashlađuju koale tijekom vrućih australskih ljeta, kako je najbolje prati lanene odjevne predmete i koja je biljka posebno dobra za oralnu higijenu - pitanja su koja pobude maštu i tjeraju na razmišljanje, a upravo zabavne i začudne informacije u središtu su novog zabavnog kviza 'Tko bi rekao', koji gledatelji mogu pratiti večeras od 21.15 na RTL-u!

U prvoj epizodi Meri Goldašić pridružit će se trenutačna nositeljica titule Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović, dok će Borko Perić snage udružiti sa savršenim Šimom Elezom.

- Najviše se veselimo trenutku kad se upale kamere i kad sve počne živjeti pred publikom. Tada se dogode i najnepredvidljiviji, ali često i najzabavniji trenuci - slaže se čitava ekipa.

- Pred vama je show u kojem ni najpametniji ne mogu biti sasvim sigurni, a oni koji sumnjaju mogu otići kući kao pobjednici - najavljuje kviz voditelj Matija Kačan.

Upravo slavni glumac, kojeg publika već poznaje iz serija 'Sjene prošlosti' i 'Divlje pčele', vodi natjecatelje kroz pitanja. U svakoj emisiji kapetanima - Kačanovom kolegi Borku Periću s jedne strane te influencerici Meri Goldašić s druge, pridružuje se još jedan poznati član, pa ekipe pokušavaju odgovoriti točno na što više pitanja i tako stići do pobjede.

No, ono što ovaj kviz čini dodatno zanimljivim jest činjenica da osvojeni novac ne zadržavaju natjecatelji, već odlazi publici - i to onim gledateljima koji su unaprijed pogodili pobjedničku ekipu, to jest, odabrali zauzeti mjesto iza tima koji će na kraju odnijeti pobjedu.

Tijekom svake epizode oba tima odgovaraju na šest pitanja, pri čemu svaki točan odgovor donosi 200 eura, što znači da mogu prikupiti do 1200 eura prije finala. U završnici ih čeka 13. pitanje, gdje sami odlučuju koliki dio osvojenog iznosa žele riskirati. Ako ulože sve i točno odgovore, maksimalna nagrada može doseći 2400 eura. Na kraju, pobjednički tim novac prepušta publici koja ih je podržavala, a budući da se u studiju nalazi stotinjak ljudi, jasno je da je naglasak prije svega na dobroj zabavi, a tek onda na zaradi.

Ne popustite odličnu zabavu u prvoj epizodi 'Tko bi rekao' večeras na RTL-u od 21.15! Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

