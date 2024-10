Večeras prvi kandidat napušta 'MasterChefovih' TOP 23...

Nastavlja se napeta borba u stres testu 'MasterChefa' u kojem kandidati moraju replicirati zahtjevno riblje jelo chefa Stjepana. Za pripremu filea brancina s kremom od korijena peršina te palentom s ricottom svi imaju 65 minuta s ciljem da uspješno savladaju ovaj kulinarski zadatak.

Tijekom izazova, Ivo će pokazati samopouzdanje i vjerovati da će njegova replika jela biti među najboljima. Slično mišljenje imat će i Sanja, koja će biti zadovoljna svojim radom. Ante, iako će tijekom pripreme napraviti nekoliko značajnih grešaka, također će biti zadovoljan postignutim rezultatom. „Nadam se da ovo nije moje zadnje kuhanje u MasterChefu“, izjavit će Ante, svjestan napetosti koja vlada. „Moja jedina greška je file koji je ostao tanji“, procijenit će Ante.

Eni će opisati svoje iskustvo pripreme ovog jela kao iznimno stresno: „Bio je doslovni stres, s galerije viču, mentori dolaze i ispituju... vrlo zanimljivo iskustvo.“ Unatoč trudu i predanosti, favorit za ispadanje među kandidatima nije tajna. Moris će otvoreno izjaviti kako bi bilo najrealnije da natjecanje napusti Sanja. „Nisu se svi urotili protiv Sanje, nego su razočarani njezinim snalaženjem u kuhinji, ali proći će ih“, kazat će Doris koju je Sanja izabrala kao pomoćnicu s galerije.

Chef Stjepan, koji će pažljivo pratiti napredak kandidata, na kraju će ih pohvaliti: „Oduševili su me jer su od prve do zadnje sekunde svi dali sve od sebe.“ No, iako će biti zadovoljan trudom svih kandidata, samo najbolji će uspjeti replicirati tehniku poeliranja i pripremiti ribu na način koji zadovoljava visoke standarde žirija.

Hoće li Ivo i Sanja opravdati svoje samopouzdanje i tko će prvi napustiti MasterChefovih top 23 doznat ćemo večeras u novoj uzbudljivoj epizodi!