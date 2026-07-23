Večeras u 'Nasljedniku': Zyan je doznao novu šokantnu istinu...

Meryem priznaje Ziyanu da su Melek i Yıldız sestre te da je Melek njegova kći, otkrivajući da iza svega stoje grijesi iz davne prošlosti. Dok Ziyan pokušava shvatiti razmjere istine koja prijeti uništiti obje obitelji, Yıldız skuplja hrabrost kako bi se suočila sa Serhatom i njihovom neizvjesnom budućnošću.

Sultan prisiljava Melek da se zakune kako nikada neće napustiti Urfu te da će upravo ondje roditi i odgajati njihovo dijete. Melek pristaje na zakletvu, ne sluteći koliko će novi događaji uzdrmati sve ono u što vjeruje. Dok se oko njih gomilaju laži, tajne i nerazriješeni odnosi, postaje jasno da će istina uskoro promijeniti sudbine svih uključenih. Hoće li Serhat i Yıldız pronaći snagu da se izbore za svoju ljubav prije nego što ih prošlost zauvijek razdvoji.

Foto: ONAT ARPAT

Ne propustite doznati u novoj epizodi 'Nasljednik' večeras od 21:15 na Novoj TV.