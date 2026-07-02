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Večeras u seriji 'Daleki grad': Alya se vraća Cihanu, a prijetnja i dalje visi nad njihovom ljubavi

Piše 24sata,
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Večeras u seriji 'Daleki grad': Alya se vraća Cihanu, a prijetnja i dalje visi nad njihovom ljubavi
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Foto: Nova TV
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Serija 'Daleki grad' na rasporedu je od 20.15 na Novoj TV, a evo što će se događati u novoj epizodi...

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Nakon dramatičnog pokušaja bijega, Alya se napokon ponovno nalazi licem u lice s Cihanom. Iako je najgore iza nje, posljedice njezine odluke tek dolaze na naplatu.

Dok je njoj jedina misao ponovno zagrliti sina Deniza, Cihan pokušava shvatiti što ju je natjeralo da mu okrene leđa i potraži spas bez njega. Unatoč tome što je puštena da se brani sa slobode, Alya zna da njezina borba tek počinje.

Foto: Nova TV

Optužba za pokušaj odvođenja sina iz zemlje dodatno će zakomplicirati predstojeću brakorazvodnu parnicu s Boranom, koji sada u rukama ima još jedan argument u borbi za skrbništvo. Novu epizodu serije „Daleki grad“ ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!

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