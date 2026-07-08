Večeras u seriji 'Daleki grad': Borba za Cihanov život mijenja sve odnose u obitelji Albora

Nakon teške prometne nesreće Alya odbija napustiti Cihana unatoč opasnosti od eksplozije automobila te ga uz Boranovu pomoć uspijeva izvući u posljednji trenutak. Dok se cijela obitelj okuplja u bolnici i strepi za njegov život, liječnici otkrivaju da je Cihanovo stanje ozbiljnije nego što su isprva mislili te moraju pronaći način da ga operiraju unatoč velikom riziku koji nosi njegovo zdravstveno stanje.

Foto: Nova TV

Istodobno Boran se suočava s osudom vlastite obitelji nakon što Alya svima otkrije da je Cihan riskirao vlastiti život kako bi spasio njega. Dok Kaya jedva obuzdava bijes, Sadakat prvi put otvoreno dovodi u pitanje Boranove postupke, a sukob između Albora i Ecmela dodatno se rasplamsava.

Foto: Nova TV

U međuvremenu Zerrin saznaje da se njezina kći bori za život te, unatoč Demirovim ucjenama, čini sve kako bi je spasila. Kada majci napokon prizna da je djevojčica živa, moli je da tu istinu zadrži za sebe. Dok Cihan nakon zahtjevne operacije pokazuje prve znakove oporavka, pred Alyom je odluka koja bi mogla promijeniti živote svih Albora.