Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Hoće li Serhat ipak završiti na kraju iza rešetaka...

Nasljednik

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Serhata pred cijelom obitelji privodi žandarmerija pod teškom optužbom za krijumčarenje arheoloških nalaza, a vijest poput munje odjekuje konakom Yelduranovih.

UTORAK Tijekom ispitivanja saznaje da su sporni arheološki nalazi pronađeni upravo u njegovu skladištu. Melek uspijeva nakratko razgovarati s njim i pružiti mu podršku.

SRIJEDA Povratak u konak donosi kratkotrajno olakšanje, ali slavlje brzo prekidaju nove prijetnje. Ziyan otkriva prave namjere i Serhatu nudi okrutnu pogodbu - ili će prepustiti vrijedna zemljišta ili će završiti iza rešetaka.

ČETVRTAK Dok se približava suđenje koje bi moglo zauvijek promijeniti Serhatov život, Melek odlučuje preuzeti stvar u svoje ruke. Dolazi do informacije o lokaciji ključnog svjedoka koji bi mogao dokazati Serhatovu nevinost.

PETAK Serhat odbija posljednju priliku da spasi sebe ako to znači izdati vlastite ljude i obitelj. Pomiren s mogućim posljedicama, oprašta se s najbližima. Yıldız donosi hrabru odluku kojom pokušava promijeniti tijek događaja i pomoći Serhatu. U posljednjem trenutku pojavi se ključni svjedok.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Martina odgodi putovanje dok se djeca ne oporave. Satnikovo je izbivanje sve sumnjivije, Lorenzo kao da je ispario. Madame Cocotte je daleko od neuspjeha.

UTORAK Curro, željan osvete, otme satnika i muči ga kako bi ga natjerao da plati za Janinu smrt, smrt njegove majke Eugenije i za vjenčanje s Angelom.

SRIJEDA Uzrujan nakon što je oslobodio Lorenza, Curro priznaje Ángeli da ga nije mogao ubiti. Adriano i Martina se zbližavaju. Veza Martine i Jacoba i dalje je u krizi.

ČETVRTAK Lorenzo najavi da će njegovo vjenčanje s Angelom biti još spektakularnije kako bi iznervirao Curra. Cristóbal i Teresa počnu pripreme, a glavna sluškinja se boji da nije dorasla zadatku.

PETAK Jacobo i Martina još su neodlučni oko veze. Toño povjeri Manuelu da je Enora više zaokupljena poboljšanjem motora nego istragom. Curro odluči zamoliti brata da mu pomogne spriječiti vjenčanje.

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

PONEDJELJAK Upton je oteta tijekom istrage i mora smisliti kako preživjeti dok je njezin tim pokušava naći.

UTORAK Torres se nađe u dvojbi kad zbog ubojstva u starom kvartu mora izabrati između lojalnosti prema starim poznanicima i policijske dužnosti. Slučaj prijeti razotkrivanjem Torresove prošlosti i njegove povezanosti sa žrtvom ubojstva, lokalnim vođom bande Arizom. Dok se Torres trudi uravnotežiti svoj stari život s novim, Voight prati situaciju.

SRIJEDA Beckov teroristički napad je neminovan, pa Samanthu uhvati panika, zbog čega Ruzek otkriva da je detektiv te je uhiti. Tim se ipak trudi zaustaviti Beckov napad, koji bi rezultirao smrću nevine školske djece.

ČETVRTAK Upton se bori s osobnim problemima, tj. razvodom od Halsteada, dok se Ruzek pokušava vratiti na posao.

PETAK Dok čeka vijesti o tome hoće li mu biti dopušteno da se ponovno pridruži timu, Ruzek prisustvuje partiji pokera u kojoj jedna osoba pogine. Dok tim istražuje, Voight se trudi zaštititi Ruzeka.

Tajne prošlosti

NOVA TV 22:25

PONEDJELJAK Nakon traumatičnog napada na Zeynep i Ebru, obitelj pokušava doći k sebi, no stare rane opet izlaze na površinu. Dok policija privodi napadača, Zeynep se prisjeća događaja iz djetinjstva koji su joj obilježili život.

UTORAK Dok Zeynep pokušava ostaviti traumatične događaje iza sebe, Serhat se priprema za važnu sudsku bitku oko Kader. Vjeruju da će djevojčica napokon dobiti priliku za sretan život, ali Berrak ne namjerava lako odustati.

SRIJEDA Sud donosi dugo očekivanu odluku i Kader napokon pripada Zeynep i Serhatu. Dok obitelj slavi veliku pobjedu, Berrak odbija prihvatiti presudu te povlači očajnički potez koji sve dovodi u smrtnu opasnost.

ČETVRTAK Kader se napokon vraća u dom Zeynep i Serhata, gdje je dočekuju s puno ljubavi i posebnim iznenađenjem. Dok obitelj pokušava okrenuti novu stranicu, Gamze donosi važnu odluku i unatoč majčinu protivljenju staje uz Mustafu i njegovu obitelj.

PETAK Azra donosi odluku da će napustiti Cihana i početi novi život, uvjerena da ju je godinama manipulirao. Ebru razmišlja o novoj poslovnoj prilici unatoč Zeynepinim upozorenjima, dok se čini da se svi likovi nalaze pred odlukama koje bi mogle zauvijek promijeniti njihove živote.

San snova

RTL 20:15

PONEDJELJAK Alen se opet nađe na stranicama medijskih kuća, a Maja mora naći način kako smiriti skandal. Problemima nema kraja za Bubala pa se stvari u klubu moraju mijenjati iz temelja. Mirko nema osjećaja za romantiku, što ga dovodi u bolnicu i uzrokuje mu probleme s Jasnom.

UTORAK Nakon utakmice protiv Jadrana cijeli klub slavi, Bubalo i Višnja na trenutak pronalaze zajednički jezik, dok se Mirko počinje zanimati za Matea. Juniori doznaju da neke stvari ipak ne ostaju samo na terenu.

SRIJEDA Alen uporno brani Špeca od kluba i obitelji. Mirko i Ante završavaju dogovore oko Matea, no zbog jednog poziva njihovi se prioriteti mijenjaju. Zvonimir vraća ukradeni bicikl iz zgrade.

ČETVRTAK Nakon raspleta Mateova slučaja, okrivljen je Mirko, svi se okreću protiv njega. Alen i Sonja potvrđuju svoju vezu, dok Maja i Sonja postaju prijateljice. U svlačionici juniora napetosti rastu. Zvonimir i Zlatko prihvaćaju se tajnog zadatka.

PETAK Dok Mirko i Jasna pokušavaju privesti kraju bosansku pustolovinu, Mirko već upada u nove probleme. Maja dozna za Alenovu i Sonjinu zajedničku prošlost, koja postane kamen spoticanja u njihovu odnosu. Mirko opet završi u zatvoru. Maja ga brani od čuvara pravde, ali i njega samog.

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Miguel pokaže Filipeu Castrovu sliku od večeri kad su napali Filipea. Miguel mu kaže da iza svega stoji obitelj Marreiros. Filipe više ne želi probleme.

UTORAK Miguel se treba naći s Luísom, ali na mjesto sastanka dolazi Zé, koji mu prijeti. Miguel mu kaže da ima DNK nalaz koji pokazuje da je Catarina njegova. Luísa kaže Zéu da bi bilo najbolje da priznaju Miguelu da je Catarina njegova.

SRIJEDA Filipe vodi Miguela u bar. Ondje ugledaju Helenu koja se vratila iz Južnoafričke Republike. Filipe kaže Miguelu da su mu njih dvoje pripremili to iznenađenje.

ČETVRTAK Luísa kaže Zéu da je vidjela Mariju Paulu kako ljubi Joãa i da joj je Leonor rekla da su oni nekad bili ljubavnici. Sad im postaje jasno zašto je Alexandre mrzio Mariju Paulu.

PETAK Zé se ljuti na Helenu. Njezin je zadatak bio da vrati Miguela u Južnoafričku Republiku. Ona izvijesti Zéa da Miguel traži kuću i želi otvoriti eko-hotel.