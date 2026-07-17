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Večeras u seriji 'Daleki grad' pogledajte: Alya je prisiljena birati između Cihana i Deniza

Piše 24sata,
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Večeras u seriji 'Daleki grad' pogledajte: Alya je prisiljena birati između Cihana i Deniza
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Foto: NOVA TV
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Kada je iz bolnice nazovu zbog trudnice kojoj hitno treba pomoć, Alya, unatoč svim upozorenjima, odlučuje napustiti skrovište i riskirati vlastitu sigurnost. Cihan ubrzo shvaća da je riječ o pomno isplaniranoj zamci

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Nakon što dozna da je Cihan razotkrio Ecmelova doušnika, Ecmel priprema novu zamku kako bi napokon došao do Deniza. Svjestan da silom neće ostvariti svoj cilj, odlučuje iskoristiti Alyinu najveću slabost – njezinu odanost liječničkom pozivu.

Kada je iz bolnice nazovu zbog trudnice kojoj hitno treba pomoć, Alya, unatoč svim upozorenjima, odlučuje napustiti skrovište i riskirati vlastitu sigurnost.

Foto: NOVA TV

Cihan ubrzo shvaća da je riječ o pomno isplaniranoj zamci te očajnički pokušava zaustaviti Alyu prije nego što bude prekasno. Dok kreće u potjeru za njom, Kaya slučajno otkriva Zerrin i Fidan u društvu djevojčice zbog koje počinje sumnjati da mu ne govore cijelu istinu. Zerrin je ponovno prisiljena lagati kako bi zaštitila tajnu koju više ne može dugo skrivati.

Foto: NOVA TV

Alya ipak završava u Ecmelovim rukama, gdje se suočava s ucjenama i nezamislivom okrutnošću. Kada na mjesto događaja stigne Cihan, sukob prerasta u dramatičan obračun u kojem Alya mora donijeti odluku koja bi mogla zauvijek promijeniti sudbinu njezina sina i čovjeka kojeg voli. Nove epizode serije „Daleki grad“ ne propustite od ponedjeljka do petka u 20:15 na Novoj TV!

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