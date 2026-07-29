Večeras u seriji 'Nasljednik': Zbog nerođenog djeteta Serhat donosi odluku koja će šokirati

U večerašnjoj epizodi „Nasljednika“ Serhat će donijeti odluku koja će iznenaditi sve prisutne, pa zbog života svog nerođenog djeteta poštedjeti Aşıra i prekinuti krvavi lanac osvete. No, povratkom u konak saznat će šokantnu istinu o svemu što se događalo dok se borio za život.

Yıldız će, iako slomljena, nastaviti skrivati vlastite osjećaje te se nadati da će Serhat napokon slijediti svoje srce, dok se nad njihovom budućnošću razvija konačni rastanak…

Foto: ONAT ARPAT

Napetost će kulminirati kada Serhat optuži Akifa za izdaju i donese odluku koja će zauvijek promijeniti odnose u obitelji Yelduran. Hoće li ljubav biti jača od dužnosti i prošlih grijeha ili će istina jednom zauvijek razdvojiti Serhata, Melek i Yıldız, ne propustite doznati u novoj epizodi serije 'Nasljednik', večeras od 21:15 na Novoj TV.