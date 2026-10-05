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Večeras u 'Slučajnoj obitelji': Ksenija se nađe licem u lice s Vitovom 'suprugom' Korinom

Piše 24sata,
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Večeras u 'Slučajnoj obitelji': Ksenija se nađe licem u lice s Vitovom 'suprugom' Korinom
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Foto: NOVA TV
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Josip ostaje zatečen kada je ugleda pred sobom, no ništa manje iznenađena nije ni Ksenija kada shvati da je naišla upravo na njega, i to s puškom u rukama

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Nova doza drame čeka nas večeras u novoj epizodi serije „Slučajna obitelj“. Ksenijin dolazak u Jarugu odmah donosi neočekivan susret.

Josip ostaje zatečen kada je ugleda pred sobom, no ništa manje iznenađena nije ni Ksenija kada shvati da je naišla upravo na njega, i to s puškom u rukama. Ksenija potom stiže pred vilu koju ne prepoznaje, a boravak na tom mjestu u njoj počinje buditi sjećanja na tužne trenutke iz prošlosti.

Foto: NOVA TV

Dok se pokušava snaći u nepoznatoj situaciji, Slavica je odvodi ravno pred Korinu. Nespremna na Ksenijin dolazak, Korina se nađe u još nezgodnijem položaju kada je Slavica predstavi kao Ksenijinu snahu.

Foto: NOVA TV

Novu epizodu serije „Slučajna obitelj“ ne propustite večeras nakon „Kumova“ na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

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