Večeras u 'Slučajnoj obitelji': Ksenija se nađe licem u lice s Vitovom 'suprugom' Korinom

Nova doza drame čeka nas večeras u novoj epizodi serije „Slučajna obitelj“. Ksenijin dolazak u Jarugu odmah donosi neočekivan susret.

Josip ostaje zatečen kada je ugleda pred sobom, no ništa manje iznenađena nije ni Ksenija kada shvati da je naišla upravo na njega, i to s puškom u rukama. Ksenija potom stiže pred vilu koju ne prepoznaje, a boravak na tom mjestu u njoj počinje buditi sjećanja na tužne trenutke iz prošlosti.

Foto: NOVA TV

Dok se pokušava snaći u nepoznatoj situaciji, Slavica je odvodi ravno pred Korinu. Nespremna na Ksenijin dolazak, Korina se nađe u još nezgodnijem položaju kada je Slavica predstavi kao Ksenijinu snahu.

Foto: NOVA TV

Novu epizodu serije „Slučajna obitelj“ ne propustite večeras nakon „Kumova“ na Novoj TV, a već sada na Nova Play!