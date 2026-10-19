Večeras u 'Slučajnoj obitelji': Petrova fotografija na prijavi nestanka otvara nova pitanja

Josip odlučuje suočiti Vitu s lažima koje su se proširile. Posebno ga pogađa činjenica da je zbog Vitova ponašanja i sam ispao lažov, zbog čega mu jasno daje do znanja koliko ga je razočarao.

Petar nakon razgovora s Vitom mijenja ponašanje prema Tatjani što nju začudi i zbuni. No pravi zaplet nastaje kada u policijsku postaju stigne dokument o nestaloj osobi, a na njemu se nalazi Petrova fotografija.

Foto: NOVA TV

S druge strane, Ante je nezadovoljan što Dominik izbjegava razgovarati s njim o zemljišnim knjigama. Novu epizodu serije „Slučajna obitelj“ ne propustite večeras nakon „Kumova“ na Novoj TV, a već sada na Nova Play!