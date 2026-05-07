Večeras veliko finale Survivora! Roko: 'Marina je opasna, kako izgledom tako i na poligonu'

Piše 24sata,
Pred natjecateljima će u večerašnjoj, posljednjoj epizodi 5. sezone, biti nova serija igara koja će odlučiti koja će dva natjecatelja – po jedan iz svakog tima – osvojiti pehar pobjednika i podijeliti nagradu od 30 tisuća eura

Finale Survivora nastavlja se pod svjetlom vatre, nakon što je završio zahtjevan dnevni poligon koji je Roku i Njegošu donio prve važne prednosti.

Pred natjecateljima će u večerašnjoj, posljednjoj epizodi 5. sezone, biti nova serija igara koja će odlučiti koja će dva natjecatelja – po jedan iz svakog tima – osvojiti pehar pobjednika i podijeliti nagradu od 30 tisuća eura. Borbu će otvoriti Roko i Marina u žutom timu, dok će Njegoš i Marko u zelenom čekati svoj red na dugom i iscrpljujućem poligonu prepunom prepreka i testova preciznosti.

Roko u završnicu ulazi s osvojenom rundom prednosti, ali i ozljedom ramena koju je zadobio tijekom borbe.

- Marina je uvijek opasna – kako izgledom, tako i na poligonu. Rame mi je na dnevnom poligonu izletjelo, vratilo se, uzeo sam tabletu protiv boli - otkriva Roko o nezgodi koju je zadobio na prvoj igri u kojoj je pobijedio Marinu. Marina pak poručuje kako vjeruje u preokret i novu priliku za dokazivanje.

- Idem punog gasa. Sviđa mi se poligon i dat ću sve od sebe. Dokazala sam da nakon zdravstvenih poteškoća mogu napraviti okret situacije, sve je moguće - dodaje.

Njegoš poručuje kako je svoju igru gradio dugoročno.

- Nisam želio osvajati osobne imunitete. Smatrao sam tada da je to taktički pametnije. Dva mjeseca u civilizaciji pomoglo mi je da se pripremim, nadam se da ću pobijediti - zaključuje Njegoš, dok njegov konkurent Marko najavljuje novu borbu u kojoj će nastojati preuzeti vodstvo:

- Sada moram dati 150% od sebe u novom poligonu i mislim da ću ja biti taj koji će nositi pehar.

Hoće li Marko stvarno uzeti pehar i biti najbolji u zelenom timu te kome će ta titula pripasti u žutom – Marini ili Roku – ne propustite doznati u večerašnjoj finalnoj epizodi 5. sezone Survivora!

