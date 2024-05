Večeras zadnja epizoda 'Tko to tamo pjeva': 'Divno iskustvo!'

Uzbudljiva posljednja epizoda showa ''Tko to tamo pjeva?'' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na Novoj TV. Show je to kojega je hrvatska publika sada po prvi put imala prilike pratiti, a odmah joj se uvukao pod kožu, što svjedoče i podaci gledanosti.

Svaka od 12 epizoda sezone donosi nezaboravne glazbene nastupe i zanimljive izazove, uz stalnu postavu panelista: Alku Vuicu, Luku Nižetića, Giannu Apostolski i Gorana Vinčića, te goste paneliste iz javnog života. Među gostima su se našli Indira, Jasna Zlokić, Maja Šuput, Momčilo Otašević, Jole, Franka, Damir Kedžo, Zsa Zsa, Domenica, Zorica Kondža, te posljednji gost panelist, čije ćemo sudjelovanje tek vidjeti – Giuliano.

Foto: Luka Dubroja

U svakoj epizodi natjecao se po jedan natjecatelj čiji je zadatak bio, uz pomoć panelista, kroz niz izazova eliminirati loše pjevače. Svaka eliminacija loših tajnih glasova donosi po 500 eura, dok eliminacija dobrih glasova ne donosi novac. Na samom kraju natjecatelj ima mogućnost odabrati – napustiti show s osvojenim iznosom ili odbaciti iznos i riskirati za glavnu nagradu. Ukoliko se u finalnom duetu, kojega posljednji tajni glas izvodi s gostom panelistom, tajni glas pokaže kao dobar glas, natjecatelj osvaja maksimalnih 5.000 eura. U protivnom gubi sav novac.

Dobru zabavu svakako su dodatno začinili i panelisti, čije su strastvene rasprave unosile dodatnu dinamiku u emisiju. Unatoč nesuglasicama koje su ponekad dolazile do izražaja, smijeh i pjesma su prevladavali, stvarajući opuštenu i veselu atmosferu koja će natjecateljima i publici zasigurno ostati u sjećanju.

- Predivno iskustvo! Iako sam znao da će show biti gledan, premašio je sva moja očekivanja! Puno ljudi me na ulici zaustavlja da me pita kakva je Alka, zašto se Luka i ja stalno podbadamo i je li Gianna stvarno toliko pozitivna... Veseli me što je ovaj show gledalo puno i mlađih i starijih ljudi, a to je dokaz da smo napravili odličan show za sve generacije - osvrnuo se Vinčić, Gianna je kazala: "Taman kad smo se zagrijali, već je gotovo. Koliko sam tužna jer je sezona gotova, toliko sam sretna i zadovoljna jer smo pronašli put do gledatelja i postali jedan od najomiljenijih showa na ovim prostorima!", a Luka je dodao: ''S velikom tugom rastajem se s najluđom ekipom. Falit ćete mi. Ovo je bio rollercoster emocija, toliko smo se dobro zabavili da to nije realno. Hvala gledateljima što su nas u tolikom broju vjerno pratili i što smo svaki petak bili najgledanija emisija na malim ekranima. Sad u miru možemo kod tete Bise na štruklje. I nadam se da se vidimo u drugoj sezoni.''

Foto: Luka Dubroja

Da sve ide glatko, zadužen je voditelj Frano Ridjan čije brze dosjetke i neiscrpna energija nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

- - izjUživao sam smijući se svaki petak i veseleći se tuđoj sreći. Naša mala klinika radosti, zarazila je gledatelje i nadam se da ćemo se opet vidjeti u dnevnim boravcimaavio je Frano.

Posljednju epizodu uzbudljivog showa ''Tko to tamo pjeva?'' ne propustite večeras od 20.15 sati na Novoj TV!