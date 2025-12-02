Obavijesti

TOTALNI RASPAD

Večerašnji stres test donosi kaos u ‘MasterChef’: Sve leti u zrak, a kandidatima pucaju živci!

Foto: NOVA TV

U novom stres testu kandidati pucaju pod pritiskom, nominacije su razorile crveni tim, a blender eksplodira usred pokušaja da repliciraju luksuzno jelo chefa Roka Nikolića

Nakon napetog gastroduela u kojem je crveni tim na čelu s Ottom potpuno podbacio, a Renatin plavi tim servirao znatno bolja jela i završio sigurno na galeriji, vrijeme je za suočavanje s posljedicama. 

- Nije da nemate znanja, nije da nemate tehnika, nije da nemate smisla za balansiranje okusa, sve to imate i sve ste to pokazali. Nalazite se u top 10, zanima nas što se dogodilo jučer i zašto se desio takav promašaj - reći će chef Stjepan crvenom timu.

VELIKE RAZLIKE Ottov tim izgubio: 'Od sedam gastroduela Otto je izgubio šest, on nije timski igrač'
Ottov tim izgubio: 'Od sedam gastroduela Otto je izgubio šest, on nije timski igrač'

Uslijedit će napete nominacije u kojima će svaki član crvenog tima morati nekome dati glas, svjestan da time možda šalje kolegu u borbu za opstanak.

 - Ja trebam danas dobiti glas jer ja želim ići sa svojim timom u stres test, ja to želim i osjećam da moram - jasno će poručiti Antonija. Međutim, glasanje će pokazati da u stres test odlaze Otto i Jurica s po tri glasa te Mark s dva glasa. 

-  Dao sam previše za MasterChef i ne želim izgubiti tu priliku, dat ću sve od sebe - reći će Jurica, dok će Mark poručiti: 'Nadam se da će Otto ovaj put shvatiti zadatak, inače paljada, ide doma.'

Foto: Nova Tv

Napetost će dodatno porasti kada Antonija prizna da joj nije lako zbog konačnog raspleta: 'Bojim se za Marka, malo mi je čak nedužno završio tu, nismo se najbolje raspodijelili kod nominacija.'

Mark će, pak, kroz šalu poručiti: 'Desilo se, sada idem u stres test i napokon ću imati šansu da izbacim Otta van.' 

Međutim, izazov neće proći bez nezgoda, pa će tako jednom kandidatu na radnoj jedinici pregorjeti i eksplodirati blender.

Foto: Nova Tv

U večerašnjem stres testu, sudbine kandidata krojit će kuhanje chefa Roka Nikolića, nositelja titule velikog chefa sutrašnjice prema Gault&Millauu.

- Drago mi je ponovno biti ovdje, novi kandidati, novi izazovi, vidjet ćemo kako će se snaći, nadam se da će biti dobri kao oni zadnji put - reći će gostujući chef.

Kandidatima će dati i važan savjet: 'Dobro si pročitajte recept, probajte u glavi posložiti redoslijed, puno je tehnika i malih caka na koje morate paziti. Ako se ne organizirate kako treba, jelo neće biti uspješno.'

Foto: Nova Tv

Budući da je tema tjedna luksuz, ni zadani tanjur neće biti nimalo milostiv. Kandidati će pripremati filet ikejime brancina zamotan u tanke tikvice, punjen ribljom farčom od yuzu sezama i beluga kavijara.

Uz njega dolazi mala pečena tikvica s aromatiziranim krušnim mrvicama i yuzu sezamom, a jelo će zaokružiti umak beurre blanc od šampanjca i šafrana.

 - Dosta tehnika i dosta preciznosti će biti potrebno da napravite ovakav tanjur. Dobro se organizirajte i fokusirajte. Očekujemo dobre rezultate - poručit će chef Stjepan.

Tko će preživjeti stres test, a tko izgubiti svoju pregaču, saznajte večeras u novoj epizodi MasterChefa na Novoj TV.

Foto: Nova Tv

