Večerašnji stres test donosi kaos u ‘MasterChef’: Sve leti u zrak, a kandidatima pucaju živci!
Nakon napetog gastroduela u kojem je crveni tim na čelu s Ottom potpuno podbacio, a Renatin plavi tim servirao znatno bolja jela i završio sigurno na galeriji, vrijeme je za suočavanje s posljedicama.
- Nije da nemate znanja, nije da nemate tehnika, nije da nemate smisla za balansiranje okusa, sve to imate i sve ste to pokazali. Nalazite se u top 10, zanima nas što se dogodilo jučer i zašto se desio takav promašaj - reći će chef Stjepan crvenom timu.
Uslijedit će napete nominacije u kojima će svaki član crvenog tima morati nekome dati glas, svjestan da time možda šalje kolegu u borbu za opstanak.
- Ja trebam danas dobiti glas jer ja želim ići sa svojim timom u stres test, ja to želim i osjećam da moram - jasno će poručiti Antonija. Međutim, glasanje će pokazati da u stres test odlaze Otto i Jurica s po tri glasa te Mark s dva glasa.
- Dao sam previše za MasterChef i ne želim izgubiti tu priliku, dat ću sve od sebe - reći će Jurica, dok će Mark poručiti: 'Nadam se da će Otto ovaj put shvatiti zadatak, inače paljada, ide doma.'
Napetost će dodatno porasti kada Antonija prizna da joj nije lako zbog konačnog raspleta: 'Bojim se za Marka, malo mi je čak nedužno završio tu, nismo se najbolje raspodijelili kod nominacija.'
Mark će, pak, kroz šalu poručiti: 'Desilo se, sada idem u stres test i napokon ću imati šansu da izbacim Otta van.'
Međutim, izazov neće proći bez nezgoda, pa će tako jednom kandidatu na radnoj jedinici pregorjeti i eksplodirati blender.
U večerašnjem stres testu, sudbine kandidata krojit će kuhanje chefa Roka Nikolića, nositelja titule velikog chefa sutrašnjice prema Gault&Millauu.
- Drago mi je ponovno biti ovdje, novi kandidati, novi izazovi, vidjet ćemo kako će se snaći, nadam se da će biti dobri kao oni zadnji put - reći će gostujući chef.
Kandidatima će dati i važan savjet: 'Dobro si pročitajte recept, probajte u glavi posložiti redoslijed, puno je tehnika i malih caka na koje morate paziti. Ako se ne organizirate kako treba, jelo neće biti uspješno.'
Budući da je tema tjedna luksuz, ni zadani tanjur neće biti nimalo milostiv. Kandidati će pripremati filet ikejime brancina zamotan u tanke tikvice, punjen ribljom farčom od yuzu sezama i beluga kavijara.
Uz njega dolazi mala pečena tikvica s aromatiziranim krušnim mrvicama i yuzu sezamom, a jelo će zaokružiti umak beurre blanc od šampanjca i šafrana.
- Dosta tehnika i dosta preciznosti će biti potrebno da napravite ovakav tanjur. Dobro se organizirajte i fokusirajte. Očekujemo dobre rezultate - poručit će chef Stjepan.
Tko će preživjeti stres test, a tko izgubiti svoju pregaču, saznajte večeras u novoj epizodi MasterChefa na Novoj TV.
