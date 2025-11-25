Vedran Mlikota je trijumfirao na svim frontama, a svoju sreću je dijelio sa samozatajnom Lidijom

Publika voli Vedrana Mlikotu i to nije osobita tajna. I kad glumi u TV serijama i kad igra na pozornici svog matičnoga kazališta Kerempuh, osmijesi u gledalištu ili pred ekranima uglavnom se rastežu od uha do uha, pa je Nagrada hrvatskoga glumišta za ulogu Slavka u predstavi "Otac, Kći i Duh Sveti" Mate Matišića u režiji Janusza Kice i produkciji Kerempuha, koja je stigla od struke, samo konačna potvrda Mlikotina višedesetljetnog predanog truda, rada i sposobnosti. Na dodjeli je uživao u društvu samozatajne brinete kojoj bi se potkrao iskren osmijeh dok je pogledavala prema fotoreporterima.

Kako doznajemo, riječ je o Vedranovoj partnerici Lidiji, s kojom uživa u prisnom odnosu nekoliko godina. Viđaju ih skupa i u planinarskim avanturama, koje su glumčeva golema javna strast.

U području operete i mjuzikla nagradu za najbolju mušku ulogu osvojio je Dražen Bratulić, koji je svojim Jeanom Valjeanom u "Jadnicima" ponovno dokazao da se na pozornici snalazi jednako impresivno kao u najzahtjevnijim glumačkim maratonima. Zorana Kačić Čatipović briljirala je kao Perina Rapetinova u "Spli'skom akvarelu", a Katarina Margaretić zasjala je među najmlađima osvojivši nagradu za izuzetno ostvarenje mladih umjetnika do 30 godina. A večer je živnula već na početku - zahvaljujući Dijani Vidušin, kojoj je moćna i emotivna izvedba u Cocteauovu "Ljudskom glasu" donijela nagradu za najbolju žensku ulogu i zaslužila je ovacije publike.

Bila je to idealna uvertira u jednu od najuspješnijih godina zagrebačkog HNK. Naime, na svečanosti dodjele Nagrada hrvatskoga glumišta, u prepunom HNK Zagreb, ovo je nacionalno kazalište odnijelo čak šest nagrada - i to u svim područjima, od baleta i drame do baletnog mladog talenta. Atmosfera je bila slavlje umjetnosti, a uspjesi impresivni.

U baletu je večer obilježio "Hamlet" Lea Mujića, koji je osvojio nagradu za najbolju predstavu u cjelini. Mujić je pritom slavio dvostruko - njegov koreografski potpis proglašen je najboljim u godini. Prvaci Baleta HNK, Guilherme Gameiro Alves i Pavel Savin, jedan za Klaudija u "Hamletu", drugi za Don Joséa u "Carmen", dodatno su potvrdili snagu ansambla.

Ni drama nije ostala bez trijumfa – "Drvene ptice" Lidije Deduš, u ekspresivnoj režiji Ivana Plazibata, proglašene su najboljom predstavom. Plazibat se na pozornici našao još jedanput, i to kao laureat za najbolje redateljsko ostvarenje - dvostruko nagrađen, za "Drvene ptice" i za osječke "Vještice iz Salema". U glumačkim kategorijama dominirala je Sunčana Zelenika Konjević, koja je ove godine osvojila čak dvije nagrade za sporedne ženske uloge – u "Drvenim pticama" i "Čeličnim magnolijama".

Dušan Gojić pridružio se listi nagrađenih za svoju sporednu mušku ulogu u "Kućici za pse". Za životnu predanost umjetnosti nagrađene su Branka Cvitković i Almira Osmanović, a Cvitković je svojim nadahnutim govorom dirnula publiku, šaljući iskrenu poruku mladim glumcima: pozornica je sad njihova - neka je ispune hrabrošću, talentom i istinom.

Uz ovakav niz sjajnih priznanja, večer je bila sve samo ne obična - bila je to velika proslava kazališta, energije i stvaralaštva domaćih umjetničkih snaga.