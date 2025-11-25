Obavijesti

Show

Komentari 0
PUBLIKA VOLI MLIKIJA

Vedran Mlikota je trijumfirao na svim frontama, a svoju sreću je dijelio sa samozatajnom Lidijom

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Vedran Mlikota je trijumfirao na svim frontama, a svoju sreću je dijelio sa samozatajnom Lidijom
19
Zagreb: Svečana dodjela 33. Nagrade hrvatskog glumišta | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kerempuhovom predstavom glumac je zaslužio nagradu za muško ostvarenje. Na dodjeli je uživao u društvu samozatajne brinete kojoj bi se potkrao osmijeh dok je pogledavala prema fotoreporterima

Publika voli Vedrana Mlikotu i to nije osobita tajna. I kad glumi u TV serijama i kad igra na pozornici svog matičnoga kazališta Kerempuh, osmijesi u gledalištu ili pred ekranima uglavnom se rastežu od uha do uha, pa je Nagrada hrvatskoga glumišta za ulogu Slavka u predstavi "Otac, Kći i Duh Sveti" Mate Matišića u režiji Janusza Kice i produkciji Kerempuha, koja je stigla od struke, samo konačna potvrda Mlikotina višedesetljetnog predanog truda, rada i sposobnosti. Na dodjeli je uživao u društvu samozatajne brinete kojoj bi se potkrao iskren osmijeh dok je pogledavala prema fotoreporterima.

Kako doznajemo, riječ je o Vedranovoj partnerici Lidiji, s kojom uživa u prisnom odnosu nekoliko godina. Viđaju ih skupa i u planinarskim avanturama, koje su glumčeva golema javna strast.

U području operete i mjuzikla nagradu za najbolju mušku ulogu osvojio je Dražen Bratulić, koji je svojim Jeanom Valjeanom u "Jadnicima" ponovno dokazao da se na pozornici snalazi jednako impresivno kao u najzahtjevnijim glumačkim maratonima. Zorana Kačić Čatipović briljirala je kao Perina Rapetinova u "Spli'skom akvarelu", a Katarina Margaretić zasjala je među najmlađima osvojivši nagradu za izuzetno ostvarenje mladih umjetnika do 30 godina. A večer je živnula već na početku - zahvaljujući Dijani Vidušin, kojoj je moćna i emotivna izvedba u Cocteauovu "Ljudskom glasu" donijela nagradu za najbolju žensku ulogu i zaslužila je ovacije publike.

Bila je to idealna uvertira u jednu od najuspješnijih godina zagrebačkog HNK. Naime, na svečanosti dodjele Nagrada hrvatskoga glumišta, u prepunom HNK Zagreb, ovo je nacionalno kazalište odnijelo čak šest nagrada - i to u svim područjima, od baleta i drame do baletnog mladog talenta. Atmosfera je bila slavlje umjetnosti, a uspjesi impresivni.

U baletu je večer obilježio "Hamlet" Lea Mujića, koji je osvojio nagradu za najbolju predstavu u cjelini. Mujić je pritom slavio dvostruko - njegov koreografski potpis proglašen je najboljim u godini. Prvaci Baleta HNK, Guilherme Gameiro Alves i Pavel Savin, jedan za Klaudija u "Hamletu", drugi za Don Joséa u "Carmen", dodatno su potvrdili snagu ansambla.

Ni drama nije ostala bez trijumfa – "Drvene ptice" Lidije Deduš, u ekspresivnoj režiji Ivana Plazibata, proglašene su najboljom predstavom. Plazibat se na pozornici našao još jedanput, i to kao laureat za najbolje redateljsko ostvarenje - dvostruko nagrađen, za "Drvene ptice" i za osječke "Vještice iz Salema". U glumačkim kategorijama dominirala je Sunčana Zelenika Konjević, koja je ove godine osvojila čak dvije nagrade za sporedne ženske uloge – u "Drvenim pticama" i "Čeličnim magnolijama".

Dušan Gojić pridružio se listi nagrađenih za svoju sporednu mušku ulogu u "Kućici za pse". Za životnu predanost umjetnosti nagrađene su Branka Cvitković i Almira Osmanović, a Cvitković je svojim nadahnutim govorom dirnula publiku, šaljući iskrenu poruku mladim glumcima: pozornica je sad njihova - neka je ispune hrabrošću, talentom i istinom.

Uz ovakav niz sjajnih priznanja, večer je bila sve samo ne obična - bila je to velika proslava kazališta, energije i stvaralaštva domaćih umjetničkih snaga. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ups! Knoll u problemima. Popustile su trake koje su joj držale grudi. Sve joj se vidi
AJME

FOTO Ups! Knoll u problemima. Popustile su trake koje su joj držale grudi. Sve joj se vidi

Vatrena navijačica, a od nedavno i DJ-ica, Ivana Knoll prije nekoliko je dana objavila svoj prvi singl 'City lights'. Za pjesmu je snimila i atraktivan spot u kojem je pokala sve svoje atribute, gotovo bez imalo odjeće da ih prekrije...
Bivši suprug Maje Šuput novom fotkom oduševio pratitelje: 'On se pomladio otkad je bez nje...'
NAKON RAZVODA

Bivši suprug Maje Šuput novom fotkom oduševio pratitelje: 'On se pomladio otkad je bez nje...'

Nenad Tatarinov novom objavom na Instagramu pokrenuo je lavinu komentara, a osim čestitaka na prestižnoj nagradi, dobio je i komplimente za svoj izgled
Miss Laura Gnjatović odgovorila na škakljivo pitanje pratitelja: 'Ni ja nisam baš sasvim sigurna'
'VJEROVALI ILI NE'

Miss Laura Gnjatović odgovorila na škakljivo pitanje pratitelja: 'Ni ja nisam baš sasvim sigurna'

Hrvatska kandidatkinja sudjelovala je na prestižnom izboru ljepote te osvojila srca brojnih radoznalih obožavatelja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025