EMOTIVNA ISPOVIJEST

Vedrana Rudan otvorila dušu: 'Gotovo sam nepokretna...'

Piše Dino Stošić,
Rijeka: Vedrana Rudan predstavila knjigu Puding od vanilije na 14. vRIsku | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Vedrana Rudan, poznata hrvatska književnica i kolumnistica, boluje od karcinoma žučnih kanalića i suočava se s problemima u plaćanju računa te neadekvatnim bolničkim kupatilima

Poznata hrvatska književnica i kolumnistica Vedrana Rudan (75) već dulje vrijeme vodi borbu s karcinomom žučnih kanalića. Unatoč teškoj bolesti i redovitim terapijama, i dalje aktivno komunicira s javnošću putem društvenih mreža i vlastite internetske stranice.

Rijeka: Predstavljanje knjige Vedrane Rudan "Ples oko Sunca"
Rijeka: Predstavljanje knjige Vedrane Rudan "Ples oko Sunca" | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Nedavno je otkrila da se, uz zdravstvene probleme, susrela i s dodatnim izazovom vezanim uz plaćanje računa. Naime, većinu računa plaća telefonski, no zbog tzv. 'sistemske greške' više nije u mogućnosti izvršavati uplate na taj način.

- Gotovo sam nepokretna. Opsjednuta sam strahom da neću platiti neki račun na vrijeme i da će me izbaciti iz kuće. Zato me užasnulo kada sam shvatila da preko telefona više ne mogu ništa platiti. Nad****ala sam se morfijem i jedva otišla do poslovnice. Jako simpatična gospođa se trudila, lupala po tipkovnici, a onda mi rekla da nema pojma o čemu se radi i da pozovem korisničku službu. Preko dva telefona sam unosila sve moguće brojeve i naslušala se 'Na lijepom, plavom Dunavu' toliko da će mi se želudac dizati danima na ime Štrausa. Ne mogu vjerovati da su svi operateri zauzeti. Očito su svi pomrli. Nažalost, nemam snage da te lopove pošaljem u tri lijepe i odšetam u neki drugi brlog - napisala je Vedrana.

Osim problema s bankom, Vedrana je otkrila i kako se kupanje obavlja uz pomoć medicinske sestre.

- Bolnica je sve modernija, ali… kupatila su iz prošlog stoljeća. Naša klinika svakim danom je sve ljepša – imamo najmodernije aparate, najbolje lijekove, hrana je odlična, klime rade, ali kupatila i toaleti, šest kupatila i osam WC-a, ostali su iz tko zna kojeg vremena. Tuširam se uz pomoć sestre i svaki put pomislim da je tuširanje opasnije od raka. Trenutno za renoviranje jednostavno nema novca - rekla je književnica.

