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GLUMAČKA DIVA

Velika holivudska glumica slavi 77. rođendan: Dobila je čak tri Oscara, a snimala je u Hrvatskoj

Piše 24sata,
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Velika holivudska glumica slavi 77. rođendan: Dobila je čak tri Oscara, a snimala je u Hrvatskoj
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Foto: Yara Nardi

Njena najzapaženija uloga 90-ih svakako je uloga Francesce u filmu Clinta Eastwooda, 'Mostovi okruga Madison'... Sada je ponovno zablistala kao Miranda Priestly u 'Vrag nosi Pradu 2'

Admiral

Glumica Meryl Streep danas slavi 77. rođendan. Ova višestruko nagrađivana glumica za prestižnu filmsku nagradu Oscar nominirana je čak 19 puta, a osvojila ga je čak tri puta.

Streep je rođena 1949. godine u New Jerseyju, a odrasla je s roditeljima i dvojicom braće u Bernardsville. Školovala se na Vassaru i Yaleu.

U svom prvom filmu 'Julia' (1977.) igrala je sporednu ulogu, no već je u svom idućem filmu, 'Lovac na jelene' (1978.) zaradila svoju prvu nominaciju za Oscara. Već iduće godine u filmu 'Kramer protiv Kramera' osvojila je 'zlatni kipić' za najbolju sporednu ulogu. Krunom njene bogate karijere mnogi smatraju ulogu u filmu 'Sofijin izbor' (1982.) kada je dobila nagradu za najbolju žensku glavnu ulogu. 1978. postala je vlasnica nagrade Emmy za mini-seriju 'Holokaust'.

Foto: Blitz Film i Video distribucija

Na audiciji za snimanje filma King Kong bila je odbijena zbog nedovoljno atraktivnog izgleda.

- Producent je pitao svog sina na talijanskom 'Zbog čega si mi doveo ovu ružnu curu?', a ja sam mu na talijanskom odgovorila 'Oprostite što nisam dovoljno lijepa da glumim u 'King Kongu' - ispričala je.

U osamdesetima Streep se pojavila u mnogo filmova od kojih su najpoznatiji: 'Žena francuskog poručnika', 'Moja Afrika', 'Plač u tami' i 'She-Devil'.

U idućem desetljeću pojavila se u filmovima 'Postcards from the Edge', 'Smrt joj dobro pristaje' i 'Marvinova soba', a njena najzapaženija uloga 90-ih svakako je uloga Francesce u filmu Clinta Eastwooda, 'Mostovi okruga Madison'.

Foto: IMDB/screenshot

Streep se 2002. godine pojavila u filmu 'Adaptacija', 2008. predstavljala je lik Donne u mjuziklu 'Mamma Mia!', a već 2012. godine dobila je Oscara za ulogu Margaret Thatcher u filmu 'Željezna lady'. Kasnije smo je gledali i u nastavku ranije spomenutog mjuzikla koji se snimao na Visu. 

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Meryl Streep petnaest puta nominirana je za Oscara za najbolju glavnu ulogu, a među rijetkima je koji su ih dobili tri. Osim toga, ona je osvojila nevjerojatnih osam Zlatnih globusa, a za isti je nominirana čak 28 puta.

Glumica je bila zaručena za glumca Johna Cazalea, sve do njegove smrti, a 1978. udala se za kipara Dona Gummera s kojim ima četvero djece. Njezine tri kćeri Louisa (35), Grace (40) i Mamie (42) nevjerojatno liče na slavnu majku i također grade glumačke karijere, a najstariji sin Henry Wolfe (46) posvetio se glazbi. 

Foto: Calimero Sport

Tijekom godina javno se suprotstavljala nekim slavnim zvijezdama, među njima i predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu.

Sada je ponovno osvojila kino dvorane i srca publike u nastavku kultnog filma 'Vrag nosi Pradu 2'.

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