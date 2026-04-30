Meryl Streep otkrila zašto je isprva odbila kultnu ulogu u filmu "Vrag nosi Pradu"

Dvadeset godina nakon što je postao kulturni fenomen, film "Vrag nosi Pradu" i dalje intrigira javnost, a nedavno otkriveni detalji o izboru glumačke postave dodatno su rasvijetlili pozadinu ovog klasika. Legendarna Meryl Streep, koja je maestralno utjelovila lik urednice Mirande Priestly, otkrila je kako je u početku odbila ulogu, i to iz vrlo proračunatog razloga - željela je testirati koliko je studio cijeni i bila je spremna odustati ako ne dobije ono što je tražila.

Tijekom gostovanja u emisiji "Today", Streep je ispričala kako se odvijao proces pregovora za ulogu koja joj je donijela nominaciju za Oscara i Zlatni globus. Iako je odmah prepoznala potencijal filma, početna ponuda nije bila zadovoljavajuća.

​- Pročitala sam scenarij - scenarij je bio sjajan. Nazvali su me, dali ponudu, a ja sam rekla: "Ne. Neću to učiniti" - prisjetila se 76-godišnja glumica.

Na pitanje voditeljice zašto je odbila ulogu, Streep je bez oklijevanja objasnila da se radilo o poslovnoj taktici. Znala je da je film predodređen za uspjeh i da je ona ključna za projekt.

​- Znala sam da će to biti hit i htjela sam vidjeti hoće li udvostručiti moju traženu cijenu, a oni su odmah pristali i rekli: "Naravno" -otkrila je Streep.

Glumica, koja je u to vrijeme imala 56 godina, dodala je kako joj je trebalo dugo da shvati vlastitu moć u pregovorima.

​- Bila sam sigurna u to. Bila sam sigurna da će biti hit. I osjećala sam da me trebaju. Željela sam tu ulogu, ali da nisu pristali, bilo bi mi u redu. Jer sam stara - imala sam 56 godina, bila sam spremna za mirovinu - objasnila je.

Zanimljivo je da, unatoč njezinu statusu, Streep nije bila prvi ili čak očit izbor za neke od producenata. Producentica Wendy Finerman otkrila je kako su je u studiju smatrali "ludom" jer je inzistirala upravo na njoj, s obzirom na to da glumica do tada nije bila poznata po komičnim ulogama. U užem krugu za ulogu Mirande Priestly bile su i druge slavne glumice poput Michelle Pfeiffer, Glenn Close i Catherine Zeta-Jones. Ipak, Finerman je ustrajala, a Streepina izvedba na kraju je postala antologijska i zacementirala je Mirandu kao jednog od najupečatljivijih filmskih likova svih vremena.

Film redatelja Davida Frankela postigao je ogroman uspjeh na kino blagajnama, zaradivši gotovo 125 milijuna dolara u Sjedinjenim Državama i Kanadi te preko 326 milijuna dolara diljem svijeta. Dvadeset godina kasnije, njegov utjecaj ne jenjava, iako se danas promatra i kroz prizmu suvremenih rasprava o toksičnim radnim okruženjima. Lik Mirande Priestly, nekoć slavljen kao simbol snažne žene, danas se često analizira i kao primjer zlostavljanja na radnom mjestu, odnosno mobinga.

U kinima je sada nastavak, film "Vrag nosi Pradu 2", koji je ponovno okupio originalnu glumačku postavu, uključujući Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanleyja Tuccija. Radnja prati Mirandu Priestly dok se snalazi u modernom medijskom krajoliku i suočava s padom popularnosti tiskanih magazina, a kao glavna konkurentica tu je Emily, koja je sada moćna direktorica u luksuznoj korporaciji.

*uz korištenje AI-ja