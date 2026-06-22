Doznajte što vas ovog ponedjeljka očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.', 'San snova', 'Daleki grad', 'Velvet: Novo carstvo'...
Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama
Nasljednik
NOVA TV 21:20
Nakon što Serhat odluči da Yıldız ostaje u konaku, Melek se osjeća izdano i sve teže prihvaća život u kojem mora dijeliti prostor sa ženom koja je također vezana uz njezina supruga.
La Promesa
HRT1 13:20
Lorenzo napadne Leocadiju jer je dopustila Angelin i Currov izlet. Toño i Enora sve se žešće svađaju, a ona ga napadne jer nije mogao reći majci da su prekinuli.
Chicago P.D.
RTL 2 20:10
Služba unutarnje kontrole ispituje je li Atwaterov postupak tijekom napetog uhićenja bio ispravan. Obavještajna služba nastavlja tajno istraživati Seana O’Neala i njegovu umiješanost u operaciju trgovine ljudima.
Daleki grad
NOVA TV 20:20
Cihan ne odustaje od toga da Borana pozove na odgovornost zbog otmice Alye i Cihana Deniza. Njegova odlučnost da zaštiti Alyu i dječaka dodatno razbjesni Borana, koji počinje tražiti nove saveznike u borbi protiv njega.
San snova
RTL 20:15
Jedno otkriće o Alenu ohrabrit će Maju da ga ponovno uzme za klijenta. Iako Alen inzistira, Mirko neće lako odustati od stanova i intervencije na sudu. Po svaku cijenu pokušat će si osigurati budućnost. No može li Maja sve istrpjeti?
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Jacinto umire. Alesandro predlaže Taniji da skupa pobjegnu, ali ga odbije. Marina drogira Alberta kako bi ga Cristina odvela na aerodrom. Mateo dolazi u Los Cayos, nalazi Jacintovo mrtvo tijelo. Spašava Taniju, koja prizna da se brinula o Albertu ne znajući tko je on.
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