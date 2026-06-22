Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 21:20

Nakon što Serhat odluči da Yıldız ostaje u konaku, Melek se osjeća izdano i sve teže prihvaća život u kojem mora dijeliti prostor sa ženom koja je također vezana uz njezina supruga.

Foto: ulgen.blue

La Promesa

HRT1 13:20

Lorenzo napadne Leocadiju jer je dopustila Angelin i Currov izlet. Toño i Enora sve se žešće svađaju, a ona ga napadne jer nije mogao reći majci da su prekinuli.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

Služba unutarnje kontrole ispituje je li Atwaterov postupak tijekom napetog uhićenja bio ispravan. Obavještajna služba nastavlja tajno istraživati ​​Seana O’Neala i njegovu umiješanost u operaciju trgovine ljudima.

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Cihan ne odustaje od toga da Borana pozove na odgovornost zbog otmice Alye i Cihana Deniza. Njegova odlučnost da zaštiti Alyu i dječaka dodatno razbjesni Borana, koji počinje tražiti nove saveznike u borbi protiv njega.

Foto: Nova TV

San snova

RTL 20:15

Jedno otkriće o Alenu ohrabrit će Maju da ga ponovno uzme za klijenta. Iako Alen inzistira, Mirko neće lako odustati od stanova i intervencije na sudu. Po svaku cijenu pokušat će si osigurati budućnost. No može li Maja sve istrpjeti?

Foto: RTL

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Jacinto umire. Alesandro predlaže Taniji da skupa pobjegnu, ali ga odbije. Marina drogira Alberta kako bi ga Cristina odvela na aerodrom. Mateo dolazi u Los Cayos, nalazi Jacintovo mrtvo tijelo. Spašava Taniju, koja prizna da se brinula o Albertu ne znajući tko je on.