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DNEVNI PREGLED

Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
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Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama
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Foto: ulgen.blue

Doznajte što vas ovog ponedjeljka očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.', 'San snova', 'Daleki grad', 'Velvet: Novo carstvo'...

Admiral

Nasljednik 

NOVA TV 21:20

Nakon što Serhat odluči da Yıldız ostaje u konaku, Melek se osjeća izdano i sve teže prihvaća život u kojem mora dijeliti prostor sa ženom koja je također vezana uz njezina supruga.

Foto: ulgen.blue

La Promesa

HRT1 13:20

Lorenzo napadne Leocadiju jer je dopustila Angelin i Currov izlet. Toño i Enora sve se žešće svađaju, a ona ga napadne jer nije mogao reći majci da su prekinuli.

Foto: HRT

Chicago P.D. 

RTL 2 20:10

Služba unutarnje kontrole ispituje je li Atwaterov postupak tijekom napetog uhićenja bio ispravan. Obavještajna služba nastavlja tajno istraživati ​​Seana O’Neala i njegovu umiješanost u operaciju trgovine ljudima.

DNEVNI PREGLED Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak

Daleki grad 

NOVA TV 20:20

Cihan ne odustaje od toga da Borana pozove na odgovornost zbog otmice Alye i Cihana Deniza. Njegova odlučnost da zaštiti Alyu i dječaka dodatno razbjesni Borana, koji počinje tražiti nove saveznike u borbi protiv njega.

Foto: Nova TV

San snova 

RTL 20:15

Jedno otkriće o Alenu ohrabrit će Maju da ga ponovno uzme za klijenta. Iako Alen inzistira, Mirko neće lako odustati od stanova i intervencije na sudu. Po svaku cijenu pokušat će si osigurati budućnost. No može li Maja sve istrpjeti?

Foto: RTL

Velvet: Novo carstvo 

HRT1 12:30

Jacinto umire. Alesandro predlaže Taniji da skupa pobjegnu, ali ga odbije. Marina drogira Alberta kako bi ga Cristina odvela na aerodrom. Mateo dolazi u Los Cayos, nalazi Jacintovo mrtvo tijelo. Spašava Taniju, koja prizna da se brinula o Albertu ne znajući tko je on.

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